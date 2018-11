"Zaangażowanie przez premiera Żandarmerii Wojskowej w ochronę marszu potwierdza obawy co do możliwości zapewnienia bezpieczeństwa" - napisała na Twitterze prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, odnosząc się do planowanego na 11 listopada „biało-czerwonego marszu” pod patronatem prezydenta Andrzeja Dudy. Przypomnijmy, decyzja o zorganizowaniu tego marszu w ramach państwowych obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości ogłoszona została w środę kilka godzin po tym, jak Gronkiewicz-Waltz poinformowała o swojej decyzji ws. zakazania Marszu Niepodległości organizowanego przez środowiska narodowe. Argumentowała ją przede wszystkim kwestiami bezpieczeństwa. Do sprawy zabezpieczenia prezydenckiego marszu odniósł się również szef MSWiA Joachim Brudziński. "MON odpowiada za organizację, a nie za bezpieczeństwo" - zaznaczył na Twitterze.

Szef MSWiA Joachim Brudziński i prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz /Piotr Nowak /PAP

REKLAMA