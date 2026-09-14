Zverev wygrał US Open i chciał grać dalej. Sztab musiał mu uświadomić zwycięstwo

RMF24

Alexander Zverev po raz drugi w karierze sięgnął po tytuł wielkoszlemowy, triumfując w finale US Open w Nowym Jorku. Niemiecki tenisista pokonał Amerykanina Bena Sheltona w czterosetowym pojedynku - 6:3, 7:6 (7-2), 5:7, 6:2.

29-letni Zverev szósty raz wystąpił w wielkoszlemowym finale. Pierwsze zwycięstwo odniósł w czerwcu we French Open. Z Sheltonem mierzył się po raz szósty i odniósł szóste zwycięstwo.

Od mocnego otwarcia do niecodziennego zakończenia

Pojedynek Zvereva i Sheltona był znacznie mniej wyrównany, niż może to sugerować wynik. Zverev spotkanie zaczął od przełamania rywala, ponownie zrobił to w dziewiątym gemie i pierwszą partię wygrał w 40 minut.

W drugiej Amerykanin poprawił serwis i potrzebny był tie-break. Zverev wygrał w nim pięć pierwszych punktów, a chwilę później znalazł się o seta od triumfu.

Dopiero w trzecim secie Niemiec miał chwilę słabości. W 12. gemie dał się przełamać, co oznaczało też przegraną partię. Poprzednio Shelton z jego serwisem poradził sobie... dwa lata temu w Cincinnati, w ich pierwszym spotkaniu.

Zverev natychmiast jednak wrócił do wysokiego poziomu. Czwartego seta zaczął od przełamania, potem dokonał tego ponownie na 5:2 i serwował na zwycięstwo. Do niecodziennej sytuacji doszło po piłce meczowej. Niemiec był tak skupiony, że nie zorientował się, że wygrał. Po wymianie zrobił kilka kroków w tył, jakby oczekiwał serwisu Sheltona. Dopiero krzyki i machanie z jego boksu uświadomiły mu, że to koniec.

Jak Boris Becker

Poprzednim niemieckim triumfatorem US Open był w 1989 roku Boris Becker.

Niespełna 24-letni Shelton, który w 2. rundzie wyeliminował Huberta Hurkacza, wcześniej nie grał w wielkoszlemowym finale.

W poniedziałkowym notowaniu rankingu Zverev nadal będzie drugi, a Shelton awansuje na najwyższą w karierze czwartą pozycję. Prowadzenie z dużą przewagą zachowa nieobecny w Nowym Jorku z powodu kontuzji Włoch Jannik Sinner.

Zverev korzysta z problemów największych rywali

Niemiec w tym sezonie w pełni wykorzystuje problemy zdrowotne Sinnera i Carlosa Alcaraza. Włoch i Hiszpan od Australian Open 2024 między sobą rozdzielili dziewięć kolejnych Szlemów. We French Open 2026 zabrakło Alcaraza, a Sinner odpadł już w 2. rundzie. Natomiast w US Open Hiszpan wrócił po czteromiesięcznej przerwie i przegrał w ćwierćfinale z Sheltonem. Jedynie w finale Wimbledonu 2026 Sinner pokonał Zvereva.

Wynik finału US Open 2026

Alexander Zverev (Niemcy, 1) – Ben Shelton (USA, 8) 6:3, 7:6 (7-2), 5:7, 6:2.