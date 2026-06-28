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Wielki Szlem na trawiastych kortach rusza już w poniedziałek. Tegoroczny Wimbledon zapowiada się niezwykle emocjonująco. Do rywalizacji w głównym turnieju przystąpi bowiem łącznie sześcioro Biało-Czerwonych. Na kortach w Londynie zobaczymy nie tylko obrończynię tytułu, Igę Świątek, ale też Maję Chwalińską, która zachwyciła kibiców w Paryżu.

Wimbledon 2026. Polacy na turnieju

Rywalizacja główna w tym prestiżowym turnieju rozpocznie się w poniedziałek 29 czerwca. Wcześniej, między 22 a 25 czerwca, odbyły się zmagania w turnieju eliminacyjnym. Dla układu gier kluczowy był piątek, 26 czerwca — to właśnie tego dnia odbyło się losowanie, w którym poznaliśmy drabinkę i rywali Polaków.

W zmaganiach pań zobaczymy cztery nasze reprezentantki. Jako obrończyni tytułu wystąpi Iga Świątek, która została w Wimbledonie 2026 rozstawiona z numerem 3. Wystąpi również Maja Chwalińska. Po imponującym awansie do finału w Paryżu Polka wskoczyła na 21. miejsce w rankingu WTA. Na tegorocznym londyńskim Wielkim Szlemie otrzymała „dziką kartę”, a dzięki wycofaniu się jednej z rywalek ostatecznie została rozstawiona w turnieju z numerem 20. Stawkę pań w drabince uzupełniają Magdalena Fręch oraz Magda Linette.

Wśród mężczyzn zobaczymy Kamila Majchrzaka, który przystąpi do gry m.in. po wygranym turniejem ATP S-Hertogenbosch w Holandii. Na kortach Wimbledonu wystąpi również Hubert Hurkacz. Turniejową „jedynką” będzie u panów broniący trofeum Włoch, Jannik Sinner.

Biało-Czerwoni na Wimbledonie. Jak wygląda rozstawienie?

Iga Świątek w I rundzie zmierzy z Taylor Townsend — zawodniczką zajmującą obecnie 81. miejsce w światowym rankingu. Z kolei rywalką Mai Chwalińskiej, która dostała od organizatorów Wimbledonu tzw. dziką kartę i została rozstawiona z numerem 20., będzie Tajka Mananchaya Sawangkaew, notowana na 161. miejscu na liście WTA. Tymczasem Magda Linette w pierwszej rundzie trafiła na rozstawioną z numerem piątym Mirrę Andriejewą – zwyciężczynię French Open. Magdalena Fręch z kolei stanie do walki z Anną Kalinską, rozstawioną z numerem 19.

Hubert Hurkacz w pierwszej rundzie Wimbledonu zmierzy się z rozstawionym z numerem 11. norweskim tenisistą Casperem Ruudem. Kamil Majchrzak trafił natomiast na grającego z numerem 30. Alejandro Tabilo.

Pierwsze cztery rundy gry pojedynczej kobiet i mężczyzn rozegrają się między 29 czerwca a 6 lipca. Ćwierćfinały panów i pań zobaczymy 7 i 8 lipca. Dzień później, 9 lipca rozegrają się półfinały tenisistek, a 10 lipca — tenisistów. Wielki finał pań zaplanowano na 11 lipca (sobota), a panów - 12 lipca (niedziela).

Historia i tradycja. Dlaczego tenisiści są ubrani na biało?

Rywalizacja w Wielkiej Brytanii to kwintesencja tego sportu. Londyńskie zawody to najstarszy turniej tenisowy na świecie, którego pierwsza edycja odbyła się w 1877 roku. Cechą wyróżniającą go na tle innych Wielkich Szlemów jest rygorystyczny dress code.

Każdy wychodzący na kort sportowiec musi być ubrany na biało. Tradycja nakazuje, aby stroje były w niemal stu procentach białe, a restrykcyjne zasady The All England Club dotyczą nawet podeszwy butów i sportowej bielizny.

Astronomiczne nagrody. Ile wynosi pula?

Od pewnego czasu słychać głosy najlepszych zawodników o tym, że przychody z nagród podczas turniejów wielkoszlemowych powinny być wyższe. Niedawno, przed paryskim French Open, liderka rankingu Aryna Sabalenka wezwała do bojkotu, jeśli ich oczekiwania nie zostaną spełnione.

W tegorocznej edycji Wimbledonu pula nagród wzrosła o 20 procent względem zeszłego roku. Łącznie to 64,2 mln funtów. Zarówno zwyciężczyni, jak i zwycięzca singla otrzymają po 3,6 mln funtów.

Ile kosztują bilety na Wimbledon 2026?

Podziwianie meczu na trawiastych kortach to marzenie wielu kibiców. Jak zdobyć bilety na Wimbledon 2026 i ile trzeba za nie zapłacić? Oficjalne ceny wejściówek w tym roku są mocno zróżnicowane i zależą bezpośrednio od rangi kortu, rzędu oraz konkretnej fazy turnieju.

Za najbardziej pożądane miejsca na korcie centralnym (Centre Court) trzeba zapłacić od 80 do 115 funtów w pierwszych dniach zmagań, aż po 245-350 funtów i więcej za wejście na finał. Nieco tańszą opcją są bilety na Court No. 1, wyceniane od 70 do 235 funtów.

Jak zdobyć wejściówkę na turniej?

Ogromnym zainteresowaniem cieszą się też bilety na korty boczne (Grounds Passes), które gwarantują niesamowity klimat oraz swobodę poruszania się po obiekcie. Posiadając je, można również oglądać zmagania na większych kortach wyświetlane na telebimach. Kosztują one 33 funty w pierwszym tygodniu, by pod koniec turnieju stanieć do zaledwie 21 funtów.

Wejściówki najprościej było wygrać w oficjalnym losowaniu (Public Ballot) organizowanym z wielomiesięcznym wyprzedzeniem. Dla tych, którym się to nie udało, pozostaje oficjalna „odsprzedaż” biletów.

Ostatecznie dla kibiców pozostaje słynna kolejka (The Queue). Tysiące fanów tenisa rozbijają namioty, nierzadko koczując przez całą noc. Wszystko po to, aby kupić wejściówki z puli zarezerwowanej, która codziennie trafia wyłącznie do fizycznych kas przed obiektem.