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Mierzysz ciśnienie w domu? Kardiolog o błędach, które fałszują wynik

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 10 września (17:38)

„Domowy pomiar ciśnienia jest bardzo istotny, gdyż pozwala uniknąć przekłamań związanych ze stresem związanym z wizytą lekarską" — mówi kardiolog Tomasz Rosiak. Samodzielne mierzenie ciśnienia, choć wydaje się dość proste to wymaga przestrzegania kilku zasad, o których łatwo zapomnieć.

Mierzysz ciśnienie w domu? Kardiolog o błędach, które fałszują wynik
Kardiolog demaskuje najczęstsze błędy, które mogą zafałszować wynik pomiaru ciś /Shutterstock
  • Domowy pomiar ciśnienia powinien być wykonywany jako seria pomiarów przez co najmniej 3 dni (optymalnie tydzień), po 5-15 minutowym odpoczynku w spokojnym miejscu, z dwoma pomiarami co 1-2 minuty, aby uniknąć efektu „białego fartucha” i uzyskać wiarygodne wyniki.
  • Przed pomiarem należy unikać kofeiny, dużych ilości płynów oraz oddać mocz, a sam pomiar wykonywać na siedząco, z ręką podpartą na poziomie serca, bez rozmów i skrzyżowanych nóg.
  • Pomiar ciśnienia powinien być wykonany na ręce, na której ciśnienie jest wyższe (po wstępnym pomiarze na obu rękach), a mankiet musi być odpowiednio dobrany do obwodu ramienia i założony bezpośrednio na skórę, bez ucisku powyżej mankietu.
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Domowy pomiar ciśnienia jest średnią z pomiarów i powinien być wykonywany przez co najmniej 3 dni, optymalnie tydzień przed planowaną wizytą lekarską. 

Za każdym razem powinny być to dwa pomiary w odstępach 1-2 minutowych. Pomiary powinny się odbywać co najmniej po 5-minutowym, optymalnie 15-minutowym odpoczynku w cichym i spokojnym pomieszczeniu. Pomiary „z marszu", bezpośrednio po aktywności fizycznej, stresie są nieadekwatne– zaznacza lek. Tomasz Rosiak z Oddziału Kardiologicznego American Heart of Poland w Wieluniu.

Zjawisko podwyższonego ciśnienia wywołanego samą obecnością lekarza — tzw. efekt białego fartucha — potrafi zafałszować diagnozę w obie strony. Dlatego pojedynczy odczyt z gabinetu nigdy nie powinien być podstawą do rozpoznania nadciśnienia. 

Domowy pomiar eliminuje ten czynnik, ale tylko wtedy, gdy jest traktowany jako proces, a nie jednorazowa czynność: liczy się seria pomiarów rozłożona na kilka dni, wykonywana w spokoju, a nie pojedynczy wynik złapany „przy okazji".

Cisza, odpoczynek i… pusty pęcherz

Co najmniej godzinę przed pomiarem należy powstrzymać się od picia mocnej kawy, herbaty, napojów energetycznych i w ogóle dużych ilości płynów – radzi lek. Tomasz Rosiak. 

Pomiar ciśnienia powinien odbyć się na siedząco, pacjent powinien być oparty, ręka powinna być podparta mniej więcej na poziomie serca, a stopy oparte o podłoże i nieskrzyżowane. W czasie pomiaru nie należy rozmawiać – instruuje kardiolog. 

Kolejną istotną rzeczą jest konieczność mikcji (oddania moczu) przed pomiarem, parcie na mocz istotnie podwyższa ciśnienie tętnicze – tłumaczy specjalista. 

Lewa czy prawa ręka? Kardiolog obala mit

Na której ręce powinien odbyć się pomiar? Przekonanie, że ciśnienie „zawsze mierzy się na lewej ręce", jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych mitów medycznych wśród pacjentów.

Ja objaśnia doktor Rosiak, podczas pierwszej oceny lekarz powinien zmierzyć ciśnienie na obu rękach, aby wykluczyć nieprawidłowości anatomiczne i choroby dużych naczyń mogące powodować istotną różnicę ciśnień.

Jeśli występuje różnica, kolejne pomiary wykonuje się na ręce, na której wartości były wyższe – dodaje. 

Jak dobrać mankiet?

Istotną sprawą jest sposób założenia i dobór mankietu do pomiaru ciśnienia. 

Mankiet powinien być dobrany do obwodu ramienia i założony bezpośrednio na skórę, niedopuszczalne jest podwinięcie rękawa i ucisk ramienia powyżej mankietu – istotnie zawyża to pomiar ciśnienia. Mankiet powinien obejmować mniej więcej 2/3 odległości między łokciem a ramieniem – opisuje lek. Tomasz Rosiak.  


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