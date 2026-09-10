Mierzysz ciśnienie w domu? Kardiolog o błędach, które fałszują wynik

RMF24

„Domowy pomiar ciśnienia jest bardzo istotny, gdyż pozwala uniknąć przekłamań związanych ze stresem związanym z wizytą lekarską" — mówi kardiolog Tomasz Rosiak. Samodzielne mierzenie ciśnienia, choć wydaje się dość proste to wymaga przestrzegania kilku zasad, o których łatwo zapomnieć.

Domowy pomiar ciśnienia jest średnią z pomiarów i powinien być wykonywany przez co najmniej 3 dni, optymalnie tydzień przed planowaną wizytą lekarską.

Za każdym razem powinny być to dwa pomiary w odstępach 1-2 minutowych. Pomiary powinny się odbywać co najmniej po 5-minutowym, optymalnie 15-minutowym odpoczynku w cichym i spokojnym pomieszczeniu. Pomiary „z marszu", bezpośrednio po aktywności fizycznej, stresie są nieadekwatne– zaznacza lek. Tomasz Rosiak z Oddziału Kardiologicznego American Heart of Poland w Wieluniu.

Zjawisko podwyższonego ciśnienia wywołanego samą obecnością lekarza — tzw. efekt białego fartucha — potrafi zafałszować diagnozę w obie strony. Dlatego pojedynczy odczyt z gabinetu nigdy nie powinien być podstawą do rozpoznania nadciśnienia.

Domowy pomiar eliminuje ten czynnik, ale tylko wtedy, gdy jest traktowany jako proces, a nie jednorazowa czynność: liczy się seria pomiarów rozłożona na kilka dni, wykonywana w spokoju, a nie pojedynczy wynik złapany „przy okazji".

Cisza, odpoczynek i… pusty pęcherz

Co najmniej godzinę przed pomiarem należy powstrzymać się od picia mocnej kawy, herbaty, napojów energetycznych i w ogóle dużych ilości płynów – radzi lek. Tomasz Rosiak.

Pomiar ciśnienia powinien odbyć się na siedząco, pacjent powinien być oparty, ręka powinna być podparta mniej więcej na poziomie serca, a stopy oparte o podłoże i nieskrzyżowane. W czasie pomiaru nie należy rozmawiać – instruuje kardiolog.

Kolejną istotną rzeczą jest konieczność mikcji (oddania moczu) przed pomiarem, parcie na mocz istotnie podwyższa ciśnienie tętnicze – tłumaczy specjalista.

Lewa czy prawa ręka? Kardiolog obala mit

Na której ręce powinien odbyć się pomiar? Przekonanie, że ciśnienie „zawsze mierzy się na lewej ręce", jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych mitów medycznych wśród pacjentów.

Ja objaśnia doktor Rosiak, podczas pierwszej oceny lekarz powinien zmierzyć ciśnienie na obu rękach, aby wykluczyć nieprawidłowości anatomiczne i choroby dużych naczyń mogące powodować istotną różnicę ciśnień.

Jeśli występuje różnica, kolejne pomiary wykonuje się na ręce, na której wartości były wyższe – dodaje.

Jak dobrać mankiet?

Istotną sprawą jest sposób założenia i dobór mankietu do pomiaru ciśnienia.

Mankiet powinien być dobrany do obwodu ramienia i założony bezpośrednio na skórę, niedopuszczalne jest podwinięcie rękawa i ucisk ramienia powyżej mankietu – istotnie zawyża to pomiar ciśnienia. Mankiet powinien obejmować mniej więcej 2/3 odległości między łokciem a ramieniem – opisuje lek. Tomasz Rosiak.