Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek był gościem Bogdana Zalewskiego w audycji 7 pytań o 7:07.

Podczas rozmowy padły pytania o:

1. Protest niepełnosprawnych i ich opiekunów w Sejmie; czy nie czas, by sam premier Mateusz Morawiecki spotkał się z osobami okupującymi korytarze sejmowe i osobiście odpowiedział na ich finansowe postulaty?

2. O zapowiedź protestujących, że dopóki ich projekt renty socjalnej nie zostanie rozpatrzony, dopóty pozostaną w gmachu przy Wiejskiej; jaka będzie reakcja Prawa i Sprawiedliwości? Czy prezes PiS Jarosław Kaczyński nie powinien swoim autorytetem wspierać opiekunów osób z niepełnosprawnościami, aby ich żądania mogły być szybko rozpatrzone przez parlament i rząd?

3. O treść transparentu prezentowanego przez okupujących sejmowe korytarze: "PiS-owcy!!! Dlaczego okradliście osoby z niepełnosprawnością z funduszu solidarnościowego?"; Jak Prawo i Sprawiedliwość odpowie na to poważne oskarżenie - nie tylko słownie, także finansowo?

4. O zastój w sejmowej podkomisji stałej do spraw osób z niepełnosprawnościami; jak to było możliwe, że - gdyby nie interwencja reporterów RMF FM - podkomisja stała by STAŁA i nic nie robiła, a jej szef mimo to pobierał premię za kierowanie widmowym gremium?

5. O umożliwienie opiekunom osób niepełnosprawnych pracy zarobkowej bez utraty świadczeń opiekuńczych; na antenie Radia RMF24 Paweł Wdówik, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, deklarował dalsze prace w tej kwestii. Czy sprawa znajdzie swój finał przed końcem tej kadencji parlamentu?

6. O kodeks wyborczy; czy zmiany forsowane przez rządzących nie są - jak grzmi opozycja - zamachem na demokrację i paraliżem pracy gmin?

7. O sprawę Jacka Kurzępy; jak napisała "Gazeta Wyborcza", instytucje związane z posłem Prawa i Sprawiedliwości dostały ponad 9,2 mln zł z ministerstw i państwowych fundacji. Co na to poseł Rafał Bochenek?