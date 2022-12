To, co Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało w niedzielę w Przysusze, to w dużej mierze program tej partii z 2014 roku, w 90 procentach niezrealizowany – ocenił lider AgroUnii Michał Kołodziejczak w rozmowie 7 pytań o 7:07 w internetowym Radiu RMF24. „To był stek kłamstw” – dodał.

Michał Kołodziejczak / Jakub Rutka / Archiwum RMF FM

Premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński przedstawili w niedzielę podczas Zgromadzenia Polskiej Wsi w Przysusze (woj. mazowieckie) program dla rolnictwa. Chcemy, by poziom życia na wsi czy w małym mieście był taki jak w centrum Warszawy - mówił Kaczyński.

Prezentacji przysłuchiwali się działacze AgroUnii, którzy w pewnym momencie wyrzucili przez okno telewizor, gdzie włączona była transmisja z obrad w Przysusze.

Kołodziejczak: Wyrzucony telewizor to symbol odcięcia się od kłamstw, które opowiada PiS

Lider AgroUnii tłumaczył w rozmowie z RMF24, że ten gest to był "pewien symbol odcięcia się od tego, co mówi Prawo i Sprawiedliwość o polskiej wsi". To był stek kłamstw - ocenił Kołodziejczak.

Według niego to, co liderzy PiS zaprezentowali w niedzielę w Przysusze, to w dużej części ich stary program z 2014 roku, w 90 procentach niezrealizowany. Teraz mówią, że znów będą to robić. Mówią o kodeksie rolnym, który będzie wprowadzony dla rolników. Najpierw powinni wprowadzić kodeks dla siebie, żeby przestrzegali tego, co mówią, żeby dotrzymali słowa - podkreślał Michał Kołodziejczak.

Wyraził też pogląd, że rządzącym pomyliły się cele dotyczące polskiej wsi i polskiego rolnictwa. Głównym celem ma być produkcja żywności i zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego Polakom, którego dziś w dużej mierze nie ma, a dla nich celem jest taka pozornie zadowolona wieś, która ma przynieść im głosy - powiedział lider AgroUnii.