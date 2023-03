W czwartkowy poranek gościem Bogdana Zalewskiego w rozmowie 7 pytań o 7:07 w internetowym Radiu RMF24 będzie Wadim Tyszkiewicz z Koła Senatorów Niezależnych, wieloletni samorządowiec, prezydent Nowej Soli w latach 2002-2019. Wywiad rozpocznie się w Faktach RMF FM o godz. 7:00 i w Radiu RMF24, a potem będzie kontynuowany wyłącznie w naszej internetowej stacji.

Wadim Tyszkiewicz / Rafał Guz / PAP

Podczas rozmowy padną pytania o:

1. Nowe regulacje w kodeksie wyborczym; chodzi o zmiany w wymiarze prawnym, ale także praktycznym. Jak będzie wyglądała organizacja sal, miejsc do głosowania, komisji wyborczych, dowozu wyborców? Jakie uwagi, wątpliwości i protesty opozycji nie zostaną uwzględnione przez rządzących, jeśli Sejm odrzuci decyzję Senatu?

2. Czas wprowadzania zmian w kodeksie; znów - jak w punkcie pierwszym - okres w sensie prawnym oraz organizacyjnym. Czy to normalne, że znów "rzutem na taśmę" rządzący zmieniają reguły politycznej gry o zdobycie władzy? Czy na kilka miesięcy przed wyborami samorządowcy poradzą sobie z nowymi, narzuconymi odgórnie wyborczymi obowiązkami?

3. Nowelizację ustawy o referendach lokalnych; zakłada ona m.in.: że niższy będzie próg frekwencji decydujący o ważności referendum, że referenda miałyby się odbywać dwukrotnie w trakcie kadencji samorządowej w terminie obowiązującym w całym kraju, że zmniejszona o połowę zostanie liczba obywateli konieczna do zainicjowania referendum, że wydłużony do pół roku (z 60 dni) będzie okres zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum, że będzie możliwe fotografowanie i nagrywanie prac komisji, że większa będzie liczba mężów zaufania, że dłuższy ma być termin na zaskarżenie do sądu administracyjnego uchwały odrzucającej wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum. Co stoi za wspólną inicjatywą PiS i ugrupowania Pawła Kukiza? Czy to pozytywny ruch w celu poszerzenia praw obywateli do bezpośredniego decydowania o ważnych dla nich sprawach? Czy też rodzaj przedwyborczego ukłonu rządzącej partii w stronę cennego dla niej środowiska politycznego? Zyskania lojalności Kukiza? A może chodzi o stworzenie wygodnego narzędzia, by móc odwoływać w trakcie kadencji niewygodnych wójtów, burmistrzów? Element presji?

6. "Pakt senacki" - układ czterech opozycyjnych ugrupowań parlamentarnych (Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, Lewicy i PSL) z poparciem grupy samorządowców, by w wyborach do izby wyższej startować z jednej listy; czy Wadim Tyszkiewicz będzie kandydował w ramach "paktu senackiego"? Czy samorządowcy będą wystarczająco licznie reprezentowani?

5. Nasz najnowszy sondaż w sprawie referendum aborcyjnego; jak senator Tyszkiewicz odnosi się do takiego zastosowania demokracji bezpośredniej? Jak odczytuje wypowiedź wtorkowego gościa Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM posła PiS Jacka Kurzępy? Profesor zadeklarował, że jest zwolennikiem przeprowadzenia w Polsce referendum dotyczącego aborcji.

To wybrane zagadnienia z czwartkowego zestawu audycji 7 pytań o 7:07. Zapraszamy do słuchania rozmowy na żywo w RMF FM, internetowym Radiu RMF24 i na RMF24.pl.