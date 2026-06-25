Żukowska: Minister Sobierańska-Grenda zaginęła w akcji

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„Jolanta Sobierańska-Grenda zaginęła w akcji” - w ten sposób długie milczenie ministry zdrowia w sprawie afery w warszawskim Szpitalu Południowym skomentowała w Porannej rozmowie w RMF FM posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska. Czy na kilkanaście miesięcy przed wyborami koalicja odważy się na wprowadzenie zmian w służbie zdrowia? Polityczka ma nadzieję, że projekty Lewicy doczekają się uwagi. „Wszyscy czują, że te pieniądze w służbie zdrowia przeciekają (...). Mam nadzieję, że przynajmniej co do jednego jest zgoda w naszej koalicji – trzeba coś zmienić” - powiedziała Żukowska.

Tutaj wkrótce pojawi się pełne omówienie rozmowy.

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