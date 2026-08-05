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Tym nie nawodnisz się. W gorący dzień unikaj jak ognia

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 5 sierpnia (01:50)

Nie wszystko, co jest płynem – nawadnia nasz organizm. To, że dzięki niektórym napojom zwilżymy usta i gardło – nie oznacza, że jesteśmy bezpieczni w trakcie upału. Nie każda ciecz chroni przed utratą wody – dlatego warto zwrócić uwagę na to, co pijemy w ciągu dnia. Temperatury dobiegają czterdziestu stopni Celsjusza – a nam może się tylko wydawać, że chronimy się przed nimi.

Tym nie nawodnisz się. W gorący dzień unikaj jak ognia
Tym nie nawodnisz się. W gorący dzień unikaj jak ognia /Shutterstock
  • Nie wszystkie napoje nawadniają organizm podczas upałów – słodkie napoje gazowane i soki owocowe zawierają dużo cukru, który zwiększa pragnienie i dostarcza puste kalorie, a kawa i napoje z kofeiną działają moczopędnie i wypłukują cenne elektrolity.
  • Alkohol jest zdecydowanie niewskazany podczas wysokich temperatur, ponieważ dodatkowo odwadnia organizm.
  • Najlepszym wyborem jest woda, którą można urozmaicić cytryną, miętą, owocami lub ogórkiem; pomocne są także chłodne herbatki ziołowe, kefir i maślanka. Należy zwracać uwagę na objawy odwodnienia, takie jak pragnienie, suchość w ustach, bóle głowy, osłabienie czy ciemniejszy mocz.
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Słodkie napoje gazowane z lodem – mają orzeźwiać. Tymczasem zawierają dużo cukru – co sprawia, że jesteśmy bardziej spragnieni i sięgamy po kolejne dawki pustych kalorii

Ten sam mechanizm dotyczy słodkich soków owocowych - myślimy, że przyjmujemy płyn z porcją witamin… a to ukryty cukier i ciecz, która powoduje – że ciągle chce nam się pić.

Kawa dodaje energii, ale działa moczopędnie – w związku z czym raczej tracimy wodę i nie powinniśmy uważać, że pijąc ją zapewnimy sobie wystarczającą ochronę przed upałem. Wypłukuje także m.in. potas, magnez i inne cenne elektrolity. Kofeina, która może przyczynić się do tych problemów – zawarta jest również w mocnej herbacie i napojach energetycznych.

Absolutnie nie należy sięgać po alkohol.

Nie tylko woda

Jeżeli wydaje się, że do picia pozostaje tylko woda – to owszem, jest ona najlepszym wyborem. Dla smaku – można do niej dodać cytrynę, miętę, a także owoce czy ogórki. Dobra będzie także chłodna herbatka ziołowa, a kefir czy maślanka – także pomogą uzupełnić płyny. 

Trzeba o tym pamiętać przy wysokich temperaturach, a także wsłuchiwać się we własny organizm. Objawy takie jak:

  • pragnienie,
  • suchość w ustach,
  • ból i zawroty głowy,
  • osłabienie i problemy z koncentracją,
  • ciemniejszy kolor moczu.

 

To sygnały alarmowe świadczące o tym, że natychmiast należy się nawodnić.

Źródło: Twoje Zdrowie
Tagi: woda labolatorium upały nawodnienie gorąco napoje soki

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