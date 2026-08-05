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Nie wszystko, co jest płynem – nawadnia nasz organizm. To, że dzięki niektórym napojom zwilżymy usta i gardło – nie oznacza, że jesteśmy bezpieczni w trakcie upału. Nie każda ciecz chroni przed utratą wody – dlatego warto zwrócić uwagę na to, co pijemy w ciągu dnia. Temperatury dobiegają czterdziestu stopni Celsjusza – a nam może się tylko wydawać, że chronimy się przed nimi.

Tym nie nawodnisz się. W gorący dzień unikaj jak ognia

Tym nie nawodnisz się. W gorący dzień unikaj jak ognia / Shutterstock

Słodkie napoje gazowane z lodem – mają orzeźwiać. Tymczasem zawierają dużo cukru – co sprawia, że jesteśmy bardziej spragnieni i sięgamy po kolejne dawki pustych kalorii.

Ten sam mechanizm dotyczy słodkich soków owocowych - myślimy, że przyjmujemy płyn z porcją witamin… a to ukryty cukier i ciecz, która powoduje – że ciągle chce nam się pić.

Kawa dodaje energii, ale działa moczopędnie – w związku z czym raczej tracimy wodę i nie powinniśmy uważać, że pijąc ją zapewnimy sobie wystarczającą ochronę przed upałem. Wypłukuje także m.in. potas, magnez i inne cenne elektrolity. Kofeina, która może przyczynić się do tych problemów – zawarta jest również w mocnej herbacie i napojach energetycznych.

Absolutnie nie należy sięgać po alkohol.

Nie tylko woda

Jeżeli wydaje się, że do picia pozostaje tylko woda – to owszem, jest ona najlepszym wyborem. Dla smaku – można do niej dodać cytrynę, miętę, a także owoce czy ogórki. Dobra będzie także chłodna herbatka ziołowa, a kefir czy maślanka – także pomogą uzupełnić płyny.

Trzeba o tym pamiętać przy wysokich temperaturach, a także wsłuchiwać się we własny organizm. Objawy takie jak:

pragnienie,

suchość w ustach,

ból i zawroty głowy,

osłabienie i problemy z koncentracją,

ciemniejszy kolor moczu.

To sygnały alarmowe świadczące o tym, że natychmiast należy się nawodnić.