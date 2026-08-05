Tym nie nawodnisz się. W gorący dzień unikaj jak ognia

Słodkie napoje gazowane z lodem – mają orzeźwiać. Tymczasem zawierają dużo cukru – co sprawia, że jesteśmy bardziej spragnieni i sięgamy po kolejne dawki pustych kalorii.
Ten sam mechanizm dotyczy słodkich soków owocowych - myślimy, że przyjmujemy płyn z porcją witamin… a to ukryty cukier i ciecz, która powoduje – że ciągle chce nam się pić.
Kawa dodaje energii, ale działa moczopędnie – w związku z czym raczej tracimy wodę i nie powinniśmy uważać, że pijąc ją zapewnimy sobie wystarczającą ochronę przed upałem. Wypłukuje także m.in. potas, magnez i inne cenne elektrolity. Kofeina, która może przyczynić się do tych problemów – zawarta jest również w mocnej herbacie i napojach energetycznych.
Absolutnie nie należy sięgać po alkohol.
Nie tylko woda
Jeżeli wydaje się, że do picia pozostaje tylko woda – to owszem, jest ona najlepszym wyborem. Dla smaku – można do niej dodać cytrynę, miętę, a także owoce czy ogórki. Dobra będzie także chłodna herbatka ziołowa, a kefir czy maślanka – także pomogą uzupełnić płyny.
Trzeba o tym pamiętać przy wysokich temperaturach, a także wsłuchiwać się we własny organizm. Objawy takie jak:
- pragnienie,
- suchość w ustach,
- ból i zawroty głowy,
- osłabienie i problemy z koncentracją,
- ciemniejszy kolor moczu.
To sygnały alarmowe świadczące o tym, że natychmiast należy się nawodnić.