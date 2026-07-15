Najlepsza pora na kolację? Pilnuj godziny ostatniego posiłku

RMF24

"Śniadanie zjedz sam, obiadem podziel się z przyjacielem, a kolację oddaj wrogowi" – mówi stare przysłowie. I choć wiemy, że szczególnie problematyczny jest ten ostatni posiłek pod względem kaloryczności i w związku z tym, że może powodować uczucie ciężkości i problemy z zasypianiem – to jednak trudno też położyć się do łóżka z pustym żołądkiem. Mówi się, że idealna pora na jedzenie na koniec dnia – to godzina 18:00. Co zrobić, jeśli nie zdążymy?

Czy, jeżeli nie uda się zjeść przed osiemnastą – to lepiej zrezygnować danego dnia z kolacji?

A co, jeśli głód będzie utrudniał zasypianie? Spokojnie! Nie ma jednej, sztywnej, konkretnej, wyliczonej godziny na jedzenie – natomiast jest orientacyjny czas, w którym warto zmieścić się z ostatnim posiłkiem w ciągu dnia.

Wszystko zależy od tego, kiedy chodzimy spać i dobrze byłoby zjeść trzy, najpóźniej dwie godziny przed położeniem się do łóżka. Jeżeli zwykle zasypiamy później niż o 20:00 – to kolacja nie musi być o 18:00. Z kolei ósma wieczorem to odpowiedni moment na jedzenie – dla kogoś, kto nie zaśnie przed 22.

Ten odstęp – to czas dla układu pokarmowego na rozpoczęcie trawienia. To powinno uchronić nas przed dolegliwościami, takimi jak:

zgaga,

uczucie przepełnienia,

odbijanie,

ból brzucha.

W czasie zasypiania organizm powinien wyciszać się, a posiłek – zwłaszcza obfity - podnosi temperaturę ciała i pobudza pracę przewodu pokarmowego. Jedzenie tuż przed spaniem – niekoniecznie wpłynie na naszą sylwetkę – ale może być jednym z elementów powodujących tycie, zwłaszcza jeżeli jest kaloryczna.

Niewskazane są zwłaszcza potrawy: smażone, tłuste, ostre i słodkie.

Co jeść na koniec dnia?

Na kolację najlepiej sięgać po to, co syci – ale nie obciąża żołądka. Wśród takich produktów znajdziemy:

jajka,

drób,

ryby,

chudy nabiał,

warzywa,

kasza,

pełnoziarniste pieczywo.

Jeżeli zjemy kolację wcześniej, ale chcielibyśmy jeszcze coś dojeść – to można sięgnąć po: jogurt naturalny, jajko czy kilka łyżek owsianki.

Jedząc regularnie określone produkty do określonej godzinie – wyrobimy w sobie nawyk i nie będziemy musieli tak bardzo pilnować się.