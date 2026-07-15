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Najlepsza pora na kolację? Pilnuj godziny ostatniego posiłku

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 15 lipca (10:34)

"Śniadanie zjedz sam, obiadem podziel się z przyjacielem, a kolację oddaj wrogowi" – mówi stare przysłowie. I choć wiemy, że szczególnie problematyczny jest ten ostatni posiłek pod względem kaloryczności i w związku z tym, że może powodować uczucie ciężkości i problemy z zasypianiem – to jednak trudno też położyć się do łóżka z pustym żołądkiem. Mówi się, że idealna pora na jedzenie na koniec dnia – to godzina 18:00. Co zrobić, jeśli nie zdążymy?

Najlepsza pora na kolację? Pilnuj godziny ostatniego posiłku
Najlepsza pora na kolację? Pilnuj godziny ostatniego posiłku /Shutterstock
  • Optymalny czas na kolację to około 2-3 godziny przed snem, co pozwala układowi pokarmowemu rozpocząć trawienie i zapobiega dolegliwościom takim jak zgaga czy ból brzucha.
  • Jedzenie tuż przed snem, zwłaszcza kalorycznych, tłustych, smażonych, ostrych czy słodkich potraw, może utrudniać zasypianie i sprzyjać przybieraniu na wadze.
  • Na kolację warto wybierać lekkostrawne, sycące produkty, takie jak jajka, drób, ryby, chudy nabiał, warzywa, kasze czy pełnoziarniste pieczywo; jeśli kolacja jest wcześniej, można sięgnąć po jogurt naturalny, jajko lub owsiankę.
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Czy, jeżeli nie uda się zjeść przed osiemnastą – to lepiej zrezygnować danego dnia z kolacji

A co, jeśli głód będzie utrudniał zasypianie? Spokojnie! Nie ma jednej, sztywnej, konkretnej, wyliczonej godziny na jedzenie – natomiast jest orientacyjny czas, w którym warto zmieścić się z ostatnim posiłkiem w ciągu dnia.

Wszystko zależy od tego, kiedy chodzimy spać i dobrze byłoby zjeść trzy, najpóźniej dwie godziny przed położeniem się do łóżka. Jeżeli zwykle zasypiamy później niż o 20:00 – to kolacja nie musi być o 18:00. Z kolei ósma wieczorem to odpowiedni moment na jedzenie – dla kogoś, kto nie zaśnie przed 22.

Ten odstęp – to czas dla układu pokarmowego na rozpoczęcie trawienia. To powinno uchronić nas przed dolegliwościami, takimi jak:

  • zgaga,
  • uczucie przepełnienia,
  • odbijanie,
  • ból brzucha.

 

W czasie zasypiania organizm powinien wyciszać się, a posiłek – zwłaszcza obfity - podnosi temperaturę ciała i pobudza pracę przewodu pokarmowego. Jedzenie tuż przed spaniem – niekoniecznie wpłynie na naszą sylwetkę – ale może być jednym z elementów powodujących tycie, zwłaszcza jeżeli jest kaloryczna.

Niewskazane są zwłaszcza potrawy: smażone, tłuste, ostre i słodkie.

Co jeść na koniec dnia?

Na kolację najlepiej sięgać po to, co syci – ale nie obciąża żołądka. Wśród takich produktów znajdziemy:

  • jajka,
  • drób,
  • ryby,
  • chudy nabiał,
  • warzywa,
  • kasza,
  • pełnoziarniste pieczywo.

 

Jeżeli zjemy kolację wcześniej, ale chcielibyśmy jeszcze coś dojeść – to można sięgnąć po: jogurt naturalny, jajko czy kilka łyżek owsianki.

Jedząc regularnie określone produkty do określonej godzinie – wyrobimy w sobie nawyk i nie będziemy musieli tak bardzo pilnować się.

Źródło: Twoje Zdrowie
Tagi: sen kolacja jedzenienie

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