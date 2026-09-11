Dbaj o higienę po kąpieli. Ile razy można użyć tego samego ręcznika?

RMF24

Wyczekiwany moment po całym dniu – chwila relaksu, odpoczynek, kąpiel. Pachnący płyn, olejki, może trochę piany – wreszcie czujemy, że nasze ciało jest czyste i... sięgamy po ręcznik. Tutaj warto zatrzymać się i zastanowić – czy przypadkiem nie wisi on obok wanny lub kabiny prysznicowej już od dłuższego czasu. Czy wyjęty jest prosto z szafki - świeżo wyprany? Moment wysuszenia ciała jest tak samo istotny, jak cały rytuał w wodzie.

Przecież nie wisi długo, wycieraliśmy nim tylko ręce i to w dodatku były czyste – w ten sposób można tłumaczyć fakt, że przecież nie trzeba za każdym, razem wyciągać wypranego ręcznika.

Wilgoć, to jednak idealne środowisko dla rozwoju bakterii. Tkaniny pochłaniają wodę i pozostają mokre – a dodatkowo warunki w łazience nie sprzyjają ich schnięciu.

Tego samego ręcznika – bez prania – można użyć maksymalnie trzy razy.

Myjąc się usuwamy brud i złuszczone komórki skóry – ale część z nich dostaje się w czasie wycierania na ręcznik, co już nie jest higieniczne.

Jeżeli chcemy powstrzymać mikroorganizmy przed namnażaniem się – powinniśmy suszyć ręcznik po każdym użyciu. Przy codziennej higienie oznacza to konieczność prania go co najmniej dwa razy w tygodniu.

Jeżeli w domu panuje infekcja wirusowa, mamy jakieś choroby skóry lub chodzimy na basen – ręcznik powinien być czysty codziennie.

Dlaczego ważne jest regularne pranie ręczników?

Wirusy, grzyby i bakterie zyskują dodatkową drogę rozprzestrzeniania się – przykładem może być gronkowiec złocisty. Niewyprana tkanina podrażnia też skórę – która jest zdrowsza, jeżeli zachowamy higienę wokół nas.

Każdy powinien mieć swój własny ręcznik – nie należy go udostępniać, ani pożyczać.

Ręcznik powinno się wysuszyć przed włożeniem go do pralki. Jeżeli jest ich za dużo w bębnie – nie będą wystarczająco czyste po wyciągnięciu. Wilgotnego nie wkładamy także do kosza z brudami. O tym, że popełniliśmy błąd – może świadczyć zapach stęchlizny.