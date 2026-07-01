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Są leki, bez których nie wyjeżdżamy w dłuższą podróż. Lecąc samolotem musimy jednak przestrzegać określonych przepisów. Wątpliwości dotyczą zwłaszcza leków w płynie, insulin, inhalatorów czy preparatów wydawanych na receptę.

Zasady dotyczące przewozu leków w bagażu podręcznym i rejestrowanym

Zasady dotyczące przewozu leków w bagażu podręcznym i rejestrowanym / Shutterstock

Dobra wiadomość jest taka, że przewożenie leków samolotem - dostępnych bez recepty, jak i przepisane przez lekarza jest dozwolone, jednak warto znać obowiązujące zasady, aby uniknąć problemów podczas kontroli bezpieczeństwa.

Najważniejsze jest odpowiednie spakowanie preparatów oraz przestrzeganie przepisów obowiązujących na lotnisku i w kraju docelowym.

Czy leki można przewozić w bagażu podręcznym?

Tak. Jest to nawet zalecane w przypadku leków, które mogą być potrzebne podczas lotu lub których zagubienie mogłoby stanowić zagrożenie dla zdrowia.

W bagażu podręcznym warto przewozić między innymi:

leki przyjmowane codziennie,

insulinę,

inhalatory,

leki przeciwalergiczne,

preparaty stosowane doraźnie,

środki przeciwbólowe,

Czy leki w płynie podlegają limitowi 100 ml?

Podczas kontroli bezpieczeństwa płyny przewożone w bagażu podręcznym zazwyczaj podlegają ograniczeniom dotyczącym pojemności opakowań.

Leki w płynie stanowią jednak wyjątek. Jeśli są niezbędne podczas podróży, można je przewozić także w opakowaniach większych niż 100 ml.

Pracownik kontroli bezpieczeństwa może jednak poprosić o:

okazanie leku,

wyjaśnienie, dlaczego jest potrzebny,

przedstawienie recepty lub zaświadczenia lekarskiego, zwłaszcza podczas podróży międzynarodowych.

Dlatego warto mieć dokumentację medyczną, szczególnie w przypadku leków stosowanych przewlekle.

Czy lepiej przewozić leki w oryginalnych opakowaniach?

Tak. Jest to zdecydowanie najlepsze rozwiązanie.

Oryginalne opakowanie zawiera nazwę leku, dawkę oraz informacje identyfikujące preparat. Dzięki temu podczas kontroli łatwiej potwierdzić, że przewożony produkt jest lekiem.

Jeżeli zabierasz tylko część tabletek, dobrze jest mieć przy sobie również ulotkę lub kopię recepty.

Czy potrzebne jest zaświadczenie od lekarza?

Nie zawsze.

W przypadku większości popularnych leków stosowanych doustnie dodatkowe dokumenty nie są wymagane.

Zaświadczenie lekarskie warto jednak posiadać, gdy:

przewozisz insulinę, ampułki lub strzykawki,

stosujesz leki wymagające podania podczas lotu,

przewozisz większą ilość leków,

podróżujesz z lekami zawierającymi substancje podlegające szczególnym regulacjom,

wybierasz się do kraju o restrykcyjnych przepisach dotyczących leków.

Najlepiej, aby dokument był sporządzony w języku angielskim, jeśli planujesz podróż zagraniczną.

Czy leki można przewozić w bagażu rejestrowanym?

Tak, jednak nie wszystkie leki powinny tam trafić.

Do bagażu rejestrowanego można spakować zapas leków, których nie będziesz potrzebować podczas lotu.

Należy jednak pamiętać, że:

bagaż może zostać zagubiony,

w luku bagażowym panują inne warunki temperatury niż w kabinie,

niektóre leki wymagają przechowywania w określonej temperaturze.

Preparaty szczególnie wrażliwe na temperaturę lub niezbędne do codziennego stosowania najlepiej mieć przy sobie.

Jak przygotować leki do podróży samolotem?

Przed wyjazdem warto: