Fundacje i organizacje pozarządowe, które dostały z Ministerstwa Edukacji i Nauki ponad 40 milionów na zakup nieruchomości, będą podpisywały aneksy do umów, że nie odsprzedadzą tych nieruchomości przez 15 lat! Tak zadeklarował w Sejmie szef resortu edukacji Przemysław Czarnek w czasie emocjonalnego wystąpienia.

Szef resortu edukacji grzmiał, że żadnego programu nazywanego prześmiewczo "Willa Plus" nie było, choć posłanki opozycji ujawniły w ostatnich dniach, że środki na nieruchomości dostały głównie organizacje powiązane z politykami Prawa i Sprawiedliwości.

Minister Czarnek atakował wszystkich oskarżających go o rozdawanie publicznych pieniędzy. Mówił, że teraz organizacje są przez to ofiarami hejtu, a to zasłużone instytucje i wspierając je, rząd buduje społeczeństwo obywatelskie.

Członek rządu na zarzut, że pieniądze były kierowane mimo negatywnych opinii ekspertów, uznał, że eksperci jedynie wskazywali braki we wnioskach, które były uzupełniane. Na zarzut, że środki na wille dostawały organizacje z niską oceną stwierdził, że żadnej punktacji nie było, a eksperci są od oceny, a nie od podejmowania ostatecznych decyzji i żadnej afery z willami nie ma.

My robimy to uczciwie, a wy mierzycie nas swoją brudną, złodziejską miarą. Nie wszyscy są tacy jak wy - grzmiał Czarnek do opozycji, która podczas całego jego wystąpienia krzyczała: Złodzieje, złodzieje.

Zastrzegł, że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w ciągu jednego roku wydał 300 mln zł na organizacje pozarządowe. Nasi radni we wszystkich miastach wojewódzkich składają pytania do prezydentów z PO, ile środków finansowych dają, nie na nieruchomości, tylko do kieszeni, na wynajem band ulicznych, które są wynajęte tylko, żeby hejtować. Ile milionów rocznie na to przeznaczacie. Wiecie, ile tego będzie? Blisko miliard - bo jeżeli tylko w Warszawie to jest 300 mln zł, policzcie sobie, wszystkie te miasta wojewódzkie zarządzane przez PO - mówił.

Była minister edukacji Krystyna Szumilas tak skomentowała wystąpienie szefa MEiN: Ten, kto kradnie, woła teraz: "Łap złodzieja".

Sondaż: Co Polacy sądzą o kontrowersyjnych decyzjach Czarnaka?

O aferę wokół dotacji MEiN pracownia United Surveys zapytała w sondażu dla RMF FM i "DGP". Na początek zadano respondentom pytanie: "Czy słyszał Pan/Pani o przyznaniu przez ministra Przemysława Czarnka pieniędzy na zakup lub remont budynków dla fundacji i stowarzyszeń powiązanych z obozem rządowym?". O sprawie ujawnionej przez TVN24, nazywanej ironicznie "Willa plus", słyszało 52,1 proc. badanych. Te informacje nie dotarły do 47,9 proc. respondentów.

W kolejnym pytaniu respondenci mieli ocenić przyznanie dotacji przez ministra Przemysława Czarnka instytucjom powiązanym z obozem władzy. Niemal 3/4 z nich zrobiło to negatywnie. Zdecydowanie pozytywną ocenę wyraziło tylko 8 proc. uczestników badania, a 14,3 proc. nie umiało sformułować jednoznacznej opinii.

Sprawą zainteresowali się posłowie opozycji po tym, jak portal TVN24 opublikował artykuł o pieniądzach dla organizacji pozarządowych przeznaczonych na zakup nieruchomości w konkursie Ministerstwa Edukacji i Nauki "Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania". W ubiegłym tygodniu portal TVN24 opublikował listę nieruchomości i organizacji, które dostały dotacje na ich zakup w ramach konkursu MEiN.