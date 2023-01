Opozycja wstrzyma się od głosu, dzięki czemu Prawo i Sprawiedliwość, mimo braku większości, będzie mogło uchwalić w Sejmie nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym - to prawdopodobny scenariusz dzisiejszych obrad Sejmu, w trakcie których odbędzie się głosowanie w sprawie zmian w prawie o SN. Jak mówią posłowie opozycji, "przepisy naprawimy w Senacie". Przyjęcie przez parlament nowelizacji może pomóc odblokować środki dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak informuje dziennikarz RMF FM Roch Kowalski, opozycja ma kłopot z podjęciem decyzji w sprawie sposobu głosowania dotyczącego nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Opozycja, co do zasady, sprzeciwia się rozwiązaniom zawartym w ustawie, uważa je za niezgodne z konstytucją, a - na dodatek - PiS odrzuciło wszystkie zgłaszane propozycje zmian.

"Uważam, że powinniśmy się wstrzymać od głosu"

Politycy stanęli jednak przed dylematem - mogliby zagłosować przeciw i doprowadzić do upadku projektu, ale tym samym byliby oskarżani przez rząd o blokowanie miliardów z unijnego Funduszu Odbudowy.

Wybrana zostanie więc droga cichej akceptacji. Platforma Obywatelska, Lewica i PSL deklarują teraz, że wstrzymają się od głosu, a dzięki temu rządowa ustawa, mimo sprzeciwu koalicyjnej Solidarnej Polski, przejdzie przez Sejm.

Dopiero w Senacie opozycja będzie próbowała zmienić jej kształt. Ostateczny rezultat sejmowego głosowania poznamy przed południem.

Mam pewien procent wiary, że te poprawki mogą przejść. (...) Uważam, że powinniśmy się wstrzymać od głosu, promując to, by Senat bardzo szybko zajął się tą ustawą, na najbliższym posiedzeniu - powiedział PAP wiceszef PO Tomasz Siemoniak. Polityk przyznał, że w tym wypadku ważna jest zarówno kwestia środków europejskich, w których odblokowaniu ma pomóc uchwalenie ustawy, jak i kwestia praworządności. Dodał, że nie spodziewa się, żeby w przypadku tego głosowania obowiązywała dyscyplina klubowa.

Czwartkowe posiedzenie komisji

W czwartek wieczorem sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka rozpatrzyła w czwartek poprawki zgłoszone podczas drugiego czytania ustawy o Sądzie Najwyższym, które odbyło się po południu.

Zdecydowana większość z 15 poprawek zostało zaopiniowanych negatywnie. To te same poprawki, które kluby opozycyjne (KO, Lewica, KP i koło Polska 2050) zgłaszały już w pierwszym czytaniu.

Poprawki opozycyjne wprowadzają pięć zmian: przekazują sprawy dyscyplinarne sędziów do Sądu Najwyższego, wykreślają przepisy tzw. ustawy kagańcowej, które dają podstawy do ścigania sędziów za wydawane przez nich orzeczenia, wprowadzają siedmioletni staż sędziów w Sądzie Najwyższym, którzy mieliby rozstrzygać sprawy dyscyplinarne, unieważniają wszystkie orzeczenia Izby Dyscyplinarnej, a także przyznają sądom i obywatelom prawo do weryfikowania, czy sędzia w danej sprawie jest sędzią niezawisłym, czyli rozszerzają zawarty w projekcie ustawy o SN test niezawisłości.

Przedłożyliśmy poprawki, które dają szanse ze stuprocentową pewnością sięgnąć po środki z KPO - argumentowała wiceprzewodnicząca komisja Kamila Gasiuk-Pihowicz (KO).

Jej zdaniem przedłożone w projekcie ustawy o SN rozwiązania w ustawie nie dotykają sedna problemu - sędziów powołanych z wadą prawną przez, jak mówiła, neo-KRS. Tacy sędziowie są bowiem także w NSA, który ma prowadzić sprawy dyscyplinarne sędziów. Może być tak, że przedłożona ustawa nie odblokuje tych pieniędzy z KPO - mówiła posłanka KO.