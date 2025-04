Są zarzuty dla byłego dyrektora departamentu strategii i planowania obronnego MON Piotra Z. - dowiedział się reporter RMF FM. Ten urzędnik resortu obrony z czasów Mariusza Błaszczaka jest podejrzany o przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści przez ministra, a także o pomoc w przekroczeniu przez niego uprawnień. Trwa przesłuchanie byłej szefowej gabinetu ministra Błaszczaka Agnieszki G., która także została wezwana do prokuratury.

/ Tomasz Gzell / PAP

Zarzuty usłyszał były dyrektor departamentu strategii i planowania obronnego MON Piotr Z.

Urzędnik resortu obrony z czasów PiS i Mariusza Błaszczaka jest podejrzany o przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści przez ministra, a także o pomoc w przekroczeniu przez niego uprawnień.

Chodzi o ujawnienie w ostatniej kampanii wyborczej dokumentów dotyczących planów operacyjnych polskiej armii "Warta".

Teraz śledczy przesłuchują byłą szefową gabinetu ministra Błaszczaka Agnieszkę G. Ona ma usłyszeć zarzuty pomocnictwa w przekroczeniu uprawnień przez jej szefa.

Wezwani na przesłuchanie urzędnicy mieli między innymi uczestniczyć w podejmowaniu decyzji w sprawie odtajnienia wojskowych planów.

Wcześniej zarzuty w tym śledztwie - prowadzonym przez wydział do spraw wojskowych - zarzuty usłyszał były szef resortu obrony.

Były szef MON z zarzutami

6 marca Sejm zdecydował o uchyleniu immunitetu Mariuszowi Błaszczakowi, co otworzyło drogę dla prokuratury, by postawić mu zarzuty przekroczenia uprawnień w związku z tym, że jako szef MON odtajnił w lipcu 2023 r. i publicznie ujawnił we wrześniu 2023 r. fragmenty Planu Użycia Sił Zbrojnych RP WARTA-00101.

Mariuszowi Błaszczakowi grozi do 10 lat więzienia.

Plan ten to dokument z 2011 r. dotyczący sposobu obrony przed ewentualnym atakiem Rosji.

Powołując się na ten dokument, były szef resortu obrony zarzucał politykom PO, że za czasów swoich rządów planowali w razie inwazji obronę państwa na linii Wisły i "oddanie napastnikowi połowy kraju".