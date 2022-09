Gwałtowny spadek ciśnienia w obu rosyjskich gazociągach biegnących po dnie Bałtyku. Wczoraj operator informował o podwodnej awarii prawie ukończonego Nord Stream 2, a według najnowszych informacji pojawił się również problem w funkcjonowaniu w Nord Stream 1.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Wyciek gazu pojawił się w okolicach Bornholmu.

Ciśnienie spadło ze 105 do 7 barów

Jak informuje dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, Duńczycy, do których należy wyspa, wprowadzili w okolicach wycieku strefę zakazu żeglugi o promieniu pięciu mil. Na razie operator poinformował jedynie, że ciśnienie w obu gazociągach drastycznie spadło - ze 105 do 7 barów.

Rzecznik Nord Stream 2 użył stwierdzenia, że "prawdopodobnie gdzieś pojawiła się jakaś dziura". Jak dodał - wyjaśnienie tego, co się stało, będzie bardzo trudne z powodu sankcji wobec Rosji oraz braku personelu na miejscu.

W Rosji już pojawiają się głosy ekspertów, że to raczej nie awaria spawu, a może chodzić na przykład o wybuch. Zwraca się też uwagę na fakt, że do tych tajemniczych awarii doszło na kilkanaście godzin przez uroczystością uruchomienia Baltic Pipe - gazociągu, który ma zagwarantować dostawy do Polski ze złóż innych niż rosyjskie.

O godz. 10:30 nastąpi symboliczne uruchomienie przesyłu w gazociągu Baltic Pipe.

Wyciek w Nord Stream 1

Jak poinformował dziś rano Reuters, cytując szwedzką administrację morską, "są dwa wycieki w Nord Stream 1". Doszło do nich w dwóch strefach ekonomicznych - szwedzkiej i duńskiej.

Wycieki są bardzo blisko siebie - informują szwedzkie władze.

Kiedy doszło do wycieku w Nord Stream 1?

Spadek ciśnienia w Nord Stream 2 zaobserwowano w nocy z niedzieli na poniedziałek.

W nocy zarejestrowano gwałtowny spadek ciśnienia w nitce A gazociągu Nord Stream 2 - poinformował w komunikacie szwajcarski operator Nord Stream 2.

Według agencji energetycznej, poza strefą zakazu nie ma żadnych zagrożeń dla bezpieczeństwa związanych z rozszczelnieniem gazociągu.