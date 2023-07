Posłowie swoje wakacyjne plany muszą jednak wstrzymać. Prawo i Sprawiedliwość jeszcze w sierpniu zwoła dodatkowe posiedzenie Sejmu - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM. Ostatnie obrady przed wakacjami miały się rozpocząć dziś, ale politycy nie zdążyli ze wszystkimi pracami. To oznacza, że urlopowe wyjazdy będą musiały zaczekać.

Sejm na zdjęciu ilustracyjnym / Archiwum RMF FM

Wszystko wskazuje na to, że w tym roku sejmowych wakacji nie będzie. Nawet więcej - raczej nie spodziewajmy się, że w najbliższych tygodniach w ogóle odpoczniemy od polityki - zauważa dziennikarz RMF FM Roch Kowalski.

Sierpień, który zwyczajowo jest miesiącem bez Sejmu, w tym roku będzie akurat początkiem kampanii wyborczej.

Rozpoczynające się dziś króciutkie, jednodniowe posiedzenie Sejmu miało być ostatnim przed wakacjami posłów, ale szyki pokrzyżowali senatorowie. Wyższa izba parlamentu część kluczowych ustaw przegłosuje dopiero dziś, przez co posłowie nie zdążą się nimi zająć i na Wiejską będą musieli przyjechać jeszcze raz.

Decyzja o konkretnym terminie dodatkowego posiedzenia Sejmu jeszcze nie zapadła, ale PiS skłania się, by była to połowa sierpnia - także po to, by rząd miał pole manewru na wypadek potrzeb związanych z kampanią wyborczą.