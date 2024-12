Mija rok od zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska. Co się zmieniło w życiu Polaków? Czy zmieniło na lepsze, czy może na gorsze? Jakie są największe sukcesy rządu, a co się ewidentnie nie udało? Które pomysły i projekty mają małe szanse na realizacje w tej kadencji Sejmu? Jak wybory prezydenckie przełożą się na efektywność rządu? Co z wielkimi projektami, jak np. budowa elektrowni atomowej, CPK, modernizacją kolei? Co z bezpieczeństwem i portfelami Polaków? Czas na debatę w RMF FM i Radiu RMF24.