Ustawa "lex TVN" została przegłosowana. ​Przed budynkiem Sejmu zabiera się coraz więcej ludzi, w środku trwają obrady. Mają flagi i transparenty z napisami Wolne Media.

Do tej pory na ul. Wiejskiej zebrało się kilkadziesiąt osób. Zgromadzeni nie kryją swojego niezadowolenia, przynieśli ze sobą flagi i transparenty z napisami "Wolne media". W Sejmie wciąż trwa przywrócone posiedzenie, posłowie przegłosowali tzw. ustawę medialną. Projekt trafi do Senatu.

Na miejscu jest reporterka RMF FM Magdalena Grajnert, której udało się porozmawiać z osobami zebranymi przed Sejmem.

Jesteśmy tutaj na spontanicznym spacerze, bo bardzo nas rozsierdza i niepokoi to co się wyprawa zarówno w sejmie jak i w państwie - mówi jedna z uczestniczek zgromadzenia.

Jestem zdruzgotany. Mieliśmy właśnie przykład, jak może wyglądać fasadowa demokracja. Jest głosowanie, nie podoba się wynik, to trzeba znaleźć środki, żeby zmusić do swojej racji. Na razie robione jest to "po prośbie", za pomocą podwyżki czy lepszego stanowiska. Niestety, taka fasadowa demokracja ma to do siebie, że posuwa się dalej. I jeżeli nie uda się "po prośbie" to będzie "po groźbie"- opowiada jeden z mężczyzn, który przyszedł pod Sejm.