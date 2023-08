Jedna z głównych debat na Campus Polska Przyszłości została odwołana. Z udziału w panelu zrezygnował Marcin Meller. Dziennikarz podjął taką decyzję po wykluczaniu z debaty Grzegorza Sroczyńskiego, który określił "Silnych razem", czyli najbardziej zagorzałych zwolenników Platformy Obywatelskiej, "wściekłymi kundelkami". "To słowa obraźliwe wobec elektoratu i części społeczeństwa" – mówiła w internetowym Radiu RMF24 posłanka Platformy Obywatelskiej Agnieszka Pomaska.

Campus Polska Przyszłości to wydarzenie, którego inicjatorem jest Rafał Trzaskowski. Tegoroczna edycja odbędzie się w Olsztynie i potrwa od 25 do 31 sierpnia. Kilka dni przed jej rozpoczęciem organizatorzy zrezygnowali z "debaty symetrystów", czyli panelu z udziałem Dominiki Sitnickiej, Grzegorza Sroczyńskiego i Jana Wróbla.

Prowadzącym debatę miał być Marcin Meller. Dziennikarz zrezygnował jednak z udziału w panelu. Powodem była informacja o wykluczeniu Sroczyńskiego z grona zaproszonych gości. Miał ją przekazać poseł PO Sławomir Nitras.

Sprawa prawdopodobnie ma związek ze słowami Sroczyńskiego wypowiedzianymi na antenie radia Tok FM. W audycji "Świat się chwieje" dziennikarz określił "Silnych razem", czyli najbardziej zagorzałych zwolenników Platformy Obywatelskiej, "wściekłymi kundelkami".

Im [Platformie Obywatelskiej - przyp. red.] się wydaje, że to środowisko "Silni razem" coś im robi, a nic im nie robi poza kwasami wewnętrznymi i tropieniem symetrystów. Hodujesz sobie takiego wściekłego kundelka, bo to nie jest pies, który może kogoś ugryźć i on swoich kąsa - powiedział w czasie audycji Sroczyński.

Posłanka PO Agnieszka Pomaska stwierdziła w Radiu RMF24, że to "słowa obraźliwe wobec elektoratu i części społeczeństwa". Według niej Campus Polska Przyszłości to "święto debaty publicznej i demokracji" skierowane przede wszystkim do młodych ludzi. I nie chcielibyśmy, żeby jeden czy drugi panel w tym przeszkadzały - podkreśliła w rozmowie z Piotrm Salakiem. Dodała też, że organizacja tego panelu w tym roku straciła sens.

Posłanka PO oznajmiła, że to nie organizatorzy Campusu odwołali "debatę symetrystów". Wyjaśniła, że część gości wycofała się z debaty, a ostatecznie "decyzja była wynikiem rozmów i licznych sygnałów od osób, które będą uczestnikami i uczestniczkami Campusu".

Posłanka PO o referendum: Akt samooskarżenia PiS-u

Według Agnieszki Pomaskiej "prawdziwym referendum jest karta wyborcza". Polacy mają przede wszystkim głosować na kandydatów do Sejmu i Senatu. Nikt nie może traktować poważnie tych czterech pytań, bo jak inaczej nazwać chociażby pierwsze pytanie mówiące o wyprzedaży majątku narodowego. Jestem kandydatką z Gdańska i my tu bardzo dobrze proces wyprzedaży Lotosu Arabom i Węgrom obserwowaliśmy. Dla mnie te pytania to jest akt samooskarżenia PiS-u, więc tego nie można traktować poważnie - mówiła posłanka.

Pomaska oceniła, że referendum jest tylko narzędziem kampanii wyborczej i nie warto brać udziału w nim, ponieważ to forma ukrywania problemów bieżącej władzy.

Oni nie zaproponowali takich pytań rok, dwa czy trzy lata temu. Potraktowali to jako szansę, żeby oddalić te problemy, które mają z drożyzną, rekordowymi cenami prądu, zyskami spółek Skarbu Państwa, które odbywają się kosztem Polek i Polaków na stacjach benzynowych, płacących rachunki za prąd czy gaz. To jest tylko i wyłącznie narzędzie polityczne - skomentowała Agnieszka Pomaska.

Posłanka dodała, że pytania referendum powstały bez wcześniejszej dyskusji w Sejmie. Podkreśliła, że "partia polityczna w ramach kampanii wyborczej ogłosiła pseudopytania w pseudoreferendum". Donald Tusk często sugerował, że zamierza "unieważnić" referendum. Agnieszka Pomaska zaznaczyła, że politycy Platformy nie zamierzają brać udziału w referendum.





