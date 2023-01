Za zamkniętymi drzwiami rozpoczęło się w Sejmie posiedzenie komisji administracji i spraw wewnętrznych, na którym ma być przedstawiona informacja w sprawie eksplozji granatnika w Komendzie Głównej Policji. Chodzi o incydent z połowy grudnia 2022 roku, gdy w gabinecie gen. Jarosława Szymczyka miało dojść do wybuchu.

Jak informuje dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, posłowie będą chcieli uzyskać informacje, które pozwolą na rozwianie wątpliwości powstałych po tym incydencie. Wokół niego narosło wiele spekulacji.

Część posłów nie dowierza w to, że mogło dojść do samozapłonu. Wiele pytań rodzą też działania służb związane z transportem niebezpiecznego przedmiotu przez granicę, a także zachowania po eksplozji - sposób informowania o zdarzeniu może wskazywać, że komuś zależało na tym, by sprawa nie ujrzała światła dziennego. Posłów ciekawi też brak jakiejkowiek odpowiedzialności gen. Szymczyka za wybuch.

Z pewnością sejmowa informacja nie będzie się różniła od wersji podawanej oficjalnie przez MSWiA oraz Komendę Główną Policji w mediach, a informujący będą się zasłaniać trwającym śledztwem. Prowadzący to postępowanie nie jest w komfortowej sytuacji. Po medialnych wystąpieniach ministra i generała może być trudno forsować inny przebieg zdarzenia niż przedstawiony przez nich.

Szczegóły eksplozji granatnika

Do zdarzenia doszło 14 grudnia. Eksplodował jeden z prezentów, które Komendant otrzymał podczas swojej roboczej wizyty na Ukrainie - przekazało następnego dnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W wyniku wybuchu do szpitala trafił Komendant Główny Policji gen. Jarosław Szymczyk, a w KGP zawalił się sufit w jednym pomieszczeń na parterze. Uszkodzone zostały też pomieszczenia powyżej - do drugiego piętra, na którym swój gabinet ma gen. Szymczyk.

Jak 20 grudnia informował szef MSWiA Mariusz Kamiński, "odpowiedzialny za przekazanie prezentu komendantowi polskiej policji zastępca szefa Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych gen. Dmytro Bondar został zawieszony". W sprawie wszczęto na Ukrainie postępowanie karne - dodał minister.

Tego samego dnia w warszawskiej prokuraturze regionalnej stawił się Komendant Główny Policji gen. Jarosław Szymczyk. Jak dowiedział się wówczas dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, generał nie usłyszał żadnych zarzutów. Przesłuchano go w charakterze świadka.