Poseł Lewicy Tomasz Trela nowy rok rozpoczął od zmiany stanu cywilnego. Polityk w sobotę, 3 stycznia, poślubił prawniczkę Dominikę Bulzacką. Wybranka posła prowadzi własną kancelarię adwokacką. Uroczystość odbyła się w Pałacu Herbstwa w Łodzi.

Polityk Tomasz Trela poślubił prawniczkę Dominikę Bulzacką / Instagram/Tomasz Trela / Instagram

O zmianie stanu cywilnego popularnego polityka informuje lokalny portal expressilustrowany.pl.

Ślub polityka i prawniczki odbył się w minioną sobotę, w zabytkowym Pałacu Herbstwa w Łodzi. Wybranką Tomasza Treli jest 30-letnia Dominika Bulzacka. Kobieta prowadzi własną kancelarię adwokacką. Na ślubie pojawiła się prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

Jak pisze lokalny portal, panna młoda oczarowała gości klasyczną, koronkową suknią ślubną, pełną subtelnych zdobień i błyszczących detali. "Jej naturalny makijaż i elegancja podkreślały charakter stylizacji" - czytamy w publikacji.

Z kolei polityk, znany z wystąpień na sali sejmowej, ubrał się czarny garnitur - bez muchy i krawata.

Nowożeńcy opublikowali w mediach społecznościowych zdjęcia z tej uroczystości, które Tomasz Trela opatrzył wymownym wpisem. "Największa kampania w moim życiu zakończona sukcesem. Moja żona - Dominika Bulzacka - Trela" - napisał.

Wśród gości pary młodej nie zabrakło osób ze świata polityki. Posłowi w tej wzniosłej chwili towarzyszyli m.in. wicepremier Krzysztof Gawkowski, minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister infrastruktury Dariusz Klimczak oraz minister cyfryzacji Marcin Kulasek.

Do Pałacu Hrabstwa w Łodzi udali się także: Krzysztof Kwiatkowski, Adrian Witczak czy poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński. Świadkiem posła Lewicy była wiceprezydentka Łodzi, Małgorzata Moskwa-Wodnicka.