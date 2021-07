PiS przygotował projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Zdaniem ekspertów nowe prawo spowoduje, że stacja TVN straci koncesję na nadawanie, chyba że zostanie sprzedana przez obecnego właściciela, czyli amerykański koncern Discovery.

Zdjęcie ilustracyjne / PAP/DPA

Projekt ustawy, którą w środę do Sejmu wniosła grupa posłów, dotyczy przyznawania koncesji mediom należącym do zagranicznego kapitału. Wprowadza zasadę, że w Polsce mogą nadawać tylko takie media, w którym udział zagranicznego kapitału nie przekracza 49 procent, chyba że nadawca ma siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii lub Liechtensteinu.

Projektowane zapisy wyglądają następująco:

- "bezpośredni lub pośredni udział kapitałowy osób zagranicznych w spółce lub bezpośredni lub pośredni udział osób zagranicznych w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, a w przypadku prostej spółki akcyjnej - w ogólnej liczbie akcji tej spółki, nie przekracza 49%";

- "Koncesja może być również udzielona osobie zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem, że osoba taka nie jest zależna, w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, od osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego"

Stacje TVN - za pośrednictwem holenderskiej spółki - należą do amerykańskiego koncernu Discovery. A to oznacza, że nie spełniają wymogów określonych w nowej ustawie.

Koncesja dla TVN

Obecna koncesja telewizji informacyjnej TVN24 obowiązuje do 26 września. Od dłuższego czasu z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji płyną sygnały, że politycy PiS najchętniej, nie przedłużaliby tej koncesji.

Obowiązujące w tej chwili przepisy oznaczają jednak, że nawet gdyby wniosek o koncesję został odrzucony, informacyjna stacja TVN24 mogłaby zacząć nadawać na paśmie TVN24 BIŚ. Natomiast zaproponowana przez PiS nowelizacja blokuje taką możliwość. Co więcej, oznacza, że koncesję traci cały TVN; wszystkie stacje grupy.

Premier: Każde poważne państwo musi mieć takie instrumenty

Mateusz Morawiecki pytany o poselski projekt noweli ustawy o radiofonii i telewizji, podkreślał, że Polska powinna mieć instrument, który może zapobiegać przejęciom podmiotów medialnych przez podmioty zewnętrzne. Jak zaznaczył; jest zdumiony, że już wcześniej czegoś takiego w parlamencie nie zrobiono.

Z kolei Michał Woś stwierdził na Twitterze, że zakaz udzielania koncesji spółkom z kapitałem powyżej 51% spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (art.35 ust o KRRiTV) już jest.

Zakaz istnieje od 1992 z modyfikacjami. Doprecyzowanie odnosi się do spółek córek/wnuczek itd., którymi zakazy próbuje się obchodzić - zaznaczył.

Opozycja krytykuje "lex TVN"

Zdaniem opozycji proponowane zmiany mogą zostać wykorzystane przeciwko koncernowi TVN.

Taka ustawa to wojna z USA, bo oznacza chęć wywłaszczenia lub przynajmniej wymuszenia sprzedaży przez Amerykanów wielkiej firmy, jaką jest TVN - mówi Juliusz Braun, członek Rady Mediów Narodowych, były szef KRRiT w rozmowie z Onetem.

Według członków koła Polska 2050, projekt nowelizacji ustawy, to nic innego jak sztylet wbity w wolność słowa, w niezależne media; ma on spowodować de facto eliminację stacji TVN.

W podobnym tonie mówił o "lex TVN" senator Bogdan Klich. W Rozmowie w samo południe w RMF FM stwierdził, że prawdziwym uzasadnieniem dla wprowadzanych zmian jest to, że niezależne media są kolcem, cierniem, który bardzo uwiera obecną władzę we wszystkich jej niezgodnych z prawem działaniach.

Jak podkreślali posłowie PSL, wolne media są niezbędne. Muszą każdego dnia patrzeć na ręce władzy. PiS jest w stanie przegłosować wszystko, ale nie zagłuszyć głosu rozsądku. Będziemy go podnosić każdego dnia - zapewniali podczas konferencji w Sejmie.





Tajny plan PiS

Cała sprawa ma jednak drugo dno. Polityczne.

Jak nieoficjalnie ustaliliśmy w kilku źródłach, tym działaniem Prawo i Sprawiedliwość chce skłonić administrację amerykańskiego prezydenta Joe Bidena do negocjacji w sprawie nałożenia nowych sankcji na Rosjan za budowę gazociągu Nordstream2. Politycy PiS chcą również, żeby Amerykanie przestali wytykać rządzącej partii nietolerancję wobec osób homoseksualnych, a także, żeby przestali krytykować zmiany w sądownictwie.

Jeżeli administracja USA się ugnie, to PiS może wycofać się z medialnych zmian. Taki sygnał od kilku miesięcy jest wysyłany Amerykanom.

Eksperci oceniają, że jest to bardzo naiwne podejście. Stosunki między Polską a USA są bowiem mocno napięte. Prawo i Sprawiedliwość postawiło na Donalda Trumpa, zaniedbując kontakty z demokratami. Przykładem mogą być opóźniane i bardzo zachowawcze gratulacje po wyborczym zwycięstwie Joe Bidena.

Dodatkowo Amerykanie bardzo wyraźnie mówią, że nie podobają im się niektóre zmiany szykowane przez PiS, takie jak przepisy dotyczące sądownictwa i praworządności oraz stosunek do społeczności LGBT. Waszyngton od stycznia nie przysyła do Polski nowego ambasadora, co też - zdaniem ekspertów - można odczytać jako sygnał braku zaufania.

Obecny tymczasowy kierownik amerykańskiej placówki najczęściej zabiera głos w sprawie braku tolerancji wśród polskich władz. Dodatkowo stosunki na linii Polska-USA, zaburzają nasze trudne relacje z Izraelem.

Dalsze zamrożenie stosunków?

Do opisanej sytuacji odniósł się także na naszej antenie senator Bogdan Klich. PiS nie jest w stanie wymusić na Amerykanach otwartości ze względu na to, że będzie ich szantażował przejęciem stacji, która należy do amerykańskiego Discovery. Tak się nie da zrobić i PiS doskonale o tym wie - stwierdził.

Konsekwencją tego typu działań będzie dalsze zamrożenie stosunków polsko-amerykańskich i tak naprawdę wystawienie Polski na niebezpieczeństwo ze Wschodu - podkreślił Klich.