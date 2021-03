Przegrane wczoraj przez Prawo i Sprawiedliwość sejmowe głosowanie pogłębia konflikt w Zjednoczonej Prawicy. Porozumienie zapowiedziało Jarosławowi Kaczyńskiemu, że zagłosuje razem z opozycją – ustalił dziennikarz RMF FM Patryk Michalski.

Posłowie na sali obrad Sejmu / Wojciech Olkuśnik / PAP

To symboliczny sprzeciw wobec próby rozbicia Porozumienia przez Adama Bielana i braku dymisji trzech ministrów, którym partia Jarosława Gowina wycofała rekomendacje do zasiadania w rządzie. W efekcie odroczone zostało opodatkowanie kamperów.

Razem z opozycją zagłosowało też kilku posłów Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry.

Jak ustaliliśmy nieoficjalnie, wywołało to wściekłość we władzach PiS, które były przekonane, że doszło do zmowy koalicjantów - informuje nasz dziennikarz. W rzeczywistości Porozumienie i Solidarna Polska nie umawiały się w tej sprawie, jednak brak dyscypliny w głosowaniu jasno pokazuje, że Jarosławowi Kaczyńskiemu nie udało się zapanować nad koalicjantami.

Trwający od tygodni jawny polityczny spór PiS z Solidarną Polską oraz Porozumieniem, jest jeszcze bardziej zacięty w kuluarach.

Sejm: Posłowie Solidarnej Polski i Porozumienia głosowali inaczej niż PiS nad poprawką ws podatku akcyzowego

We wtorek Sejm głosował m.in. nad poprawkami Senatu do nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Sejmowa komisja finansów publicznych zarekomendowała przyjęcie jednej poprawki Senatu, spośród 25 zgłoszonych przez Izbę Wyższą. Ostatecznie w głosowaniu przyjęta została nie tylko poprawka usuwająca pomyłkę, która znalazła się w przepisach, ale także kilka innych.

Jedna z poprawek dodaje przepis, na podstawie którego "jeżeli dokonanie w pojeździe samochodowym, innym niż samochód osobowy, zarejestrowanym na terytorium kraju, zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy (w tym na samochód osobowy będący samochodem kempingowym) nastąpiło przed dniem 1 lipca 2022 r., obowiązek podatkowy z tytułu dokonania tych zmian powstaje z dniem 1 lipca 2022 r."

Jak wynika z informacji na stronie Sejmu, w głosowaniu nad tą poprawką Senatu udział wzięło 451 posłów, za odrzuceniem poprawki senackiej było 210 posłów, przeciw - 239, wstrzymało się 2 posłów, a nie głosowało - 9. Sejm poprawkę Senatu przyjął.

Inaczej niż większość klubu PiS zagłosowało 13 posłów Porozumienia - Mieczysław Baszko, Stanisław Bukowiec, Anna Dąbrowska-Banaszek, Jarosław Gowin, Andrzej Gut-Mostowy, Wojciech Maksymowicz, Iwona Michałek, Wojciech Murdzek, Marcin Ociepa, Michał Wypij, Grzegorz Piechowiak, Andrzej Sośnierz i Magdalena Sroka.

Posłowie Porozumienia zagłosowali przeciw w celu przedłużeniu vacatio legis po to, żeby Polscy przedsiębiorcy mieli więcej czasu na przygotowanie się do nowych przepisów - tłumaczył Jan Strzeżek z Porozumienia.

Inne stanowisko niż PiS miało także siedmioro posłów Solidarnej Polski - Dariusz Olszewski, Jacek Ozdoba, Aleksandra Szczudło, Piotr Uruski, Mariusz Gosek, Mariusz Kałużny i Janusz Kowalski.

Jacek Ozdoba powiedział, że w dobie pandemii poprawka poparta przez Solidarną Polskę stanowi ochronę zakładów zajmujących się produkcją kamperów. A nie jest tajemnicą, że jakiekolwiek kwestie nowych obciążeń (podatkowych) nie cieszą się popularnością w środowisku Solidarnej Polski - stwierdził. Dodał, że poprzednio głosował też przeciwko podatkowi cukrowemu.