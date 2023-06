​Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie wiceprzewodnicząca Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska. Porozmawiamy z nią między innymi na temat konsultacji, które jej ugrupowanie - wraz z Polskim Stronnictwem Ludowym - zorganizowało na temat oświaty. Inicjatywę zbojkotowały Koalicja Obywatelska i Lewica. Pojawił się za to wiceminister edukacji z PiS Tomasz Rzymkowski. Po co Trzecia Droga wystosowała zaproszenie dla Prawa i Sprawiedliwości, ryzykując konflikt z pozostałymi partiami opozycyjnymi? Jaki cel miała debata z przedstawicielami władzy, którą Polska 2050 i PSL na co dzień krytykują m.in. za upolitycznienie oświaty?