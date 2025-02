"Adam Bodnar skierował do marszałka Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Marcinowi R. w celu przedstawienia mu kolejnych zarzutów" - poinformowała we wtorkowe południe prok. Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego. "Chodzi o osiem czynów" - dodała. Powiedziała również, że prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia wobec sześciu osób, m.in. księdza Michała O., w związku ze sprawą Fundacji Profeto.

/ RMF FM Jest wniosek o uchylenie immunitetu Marcinowi R. 19 lutego ubiegłego roku prokuratorzy wszczęli śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień przez ówczesnego ministra sprawiedliwości i podległych mu urzędników. We wtorek w południu w siedzibie Prokuratury Krajowej rozpoczęła się konferencja rzeczniczki prokuratora generalnego, prok. Anny Adamiak w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Adam Bodnar skierował do marszałka Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Marcinowi R. - powiedziała prokurator. Wcześniej zaznaczyła, że działania, których dotyczy śledztwo ws. Funduszu Sprawiedliwości, "miały na celu osiągnięcie korzyści majątkowych i osobistych i wyrządzały szkodę (…)". To postępowanie toczy się od roku. Jest rozwojowe. Wciąż pojawiają się nowe dowody. Sprawa liczy 1200 tomów akt. Każdy liczy ponad 200 stron. Przesłuchano 200 osób, przeprowadzono 156 przeszukań, zwrócono się do biegłych o opinię 120 razy, przeanalizowano 50 umów o udzielenie dotacji (…). Przeprowadzono analizę ogromnego materiału. Opracowano 2 wnioski o uchylenie immunitetu posłom. 24 osoby usłyszały zarzuty popełnienia przestępstwa. Uzyskano dwie zgody Sejmu RP na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej dwóch posłów, co pozwoliło na przedstawienie im zarzutów. Sąd wobec 6 osób zastosował tymczasowe aresztowanie. Obecnie żadna z nich nie pozostaje w izolacji - powiedziała prokurator. Marcin R. usłyszy kolejne zarzuty Ponieważ zachodzi konieczność postawienia nowych zarzutów panu Marcinowi R., wymagana jest kolejna zgoda Sejmu. Chodzi o osiem czynów. Dwa to są czyny zwiazane z przekroczeniem uprawnień i niedopełnieniem obowiązków przez pana Marcina R. jako pełnomocnika ds. Funduszy Sprawiedliwości - mówiła dalej prok. Adamiak. Wyjaśniła, że Marcin R. - działając wspólnie i w porozumieniu z urzędnikami Ministerstwa Sprawiedliwości i funkcjonariuszami publicznymi Funduszy Sprawiedliwości - w celu osiągnięcia korzyści majątkowej "przekazywał projekty ofert dwóch podmiotów przed złożeniem tych ofert przez te podmioty w konkursie oznaczonym jako nr 7". Mechanizm polegał na tym, że projekty tych ofert Marcin R. przekazywał do „ustalonych” w tym postępowaniu urzędników MS, którzy poddawali je kontroli - powiedziała prok. Anna Adamiak. Artykuł w trakcie aktualizacji.