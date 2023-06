​Kto jest większym liberałem? Kto lepiej zadbałby o interesy przedsiębiorców, a kto o tych, którym powodzi się nieco gorzej? Jak długo powinni pracować Polacy i jak wysokie podatki płacić? Między innymi na te pytania odpowiedzą goście dzisiejszej, popołudniowej debaty w RMF FM: jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen oraz założyciel i były szef Nowoczesnej Ryszard Petru.

Sławomir Mentzen kontra Ryszard Petru (fot. Wojciech Olkuśnik, Albert Zawada) / PAP

Obaj panowie chcą startować w jesiennych wyborach do parlamentu - Mentzen widzi się w ławach poselskich, Petru - w Senacie. Który z nich lepiej dotrze do młodzieży i liberalnie nastawionych wyborców? To sprawdzą gospodarze dzisiejszej debaty: Krzysztof Berenda i wicenaczelny "Dziennika Gazety Prawnej" Marek Tejchman.

Wideo youtube