Przedstawiciele Lewicy już zapowiedzieli, że nie wezmą udziału w spotkaniu.

Jak zaznaczył Krzysztof Gawkowski, w ocenie Lewicy kwestie dotyczące relokacji migrantów w Europie to obecnie temat zastępczy i "temat, który w ogóle teraz nie istnieje". Polityk zapowiedział, że w czwartek Lewica przedstawi na konferencji prasowej swoje rekomendacje w sprawie tego, jak "działać, myśleć i mówić o polityce dotyczącej migrantów i uchodźców".

Spotkanie w tej sprawie zaplanowane jest na czwartek o godz. 11.00 w KPRM. Udział zadeklarował m.in. lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

KE przekonuje, że mechanizm relokacji nie jest obowiązkowy. Propozycja przewiduje relokację, ale nie jest ona obowiązkowa. To, co jest obowiązkowe, to solidarność - oświadczyła unijna komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson.