Rząd przyjął projekt ustawy, który przewidujący rozszerzenie kręgu osób, którym przysługują bezpłatne leki o dzieci do 18 lat i o seniorów powyżej 65 lat. Poinformował o tym premier Mateusz Morawiecki na konferencji w Wołominie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Mamy jeszcze dwa posiedzenia Sejmu w lipcu. Będę zabiegał o to, żeby ta ustawa jak najszybciej trafiła (pod obrady - przyp. red.), żeby była pewność po stronie seniorów, że zostanie jak najszybciej przyjęta - mówił premier Morawiecki, zapewniając, że jest dobrej myśli co do szybkiego przyjęcia regulacji przez parlament.

Od 2016 r. osoby, które skończyły 75. rok życia korzystają z bezpłatnych leków na receptę. Dotyczy to grupy ok. 4,5 mln osób. Od 2016 roku do kwietnia 2023 r. program Leki 75+ kosztował budżet państwa ponad 4,6 mld zł.

Zgodnie z projektem przyjętym przez rząd teraz z darmowych lekarstw skorzystać będą mogły dzieci i młodzież do 18 lat oraz oraz seniorzy powyżej 65 roku życia.

Według rządowych szacunków oznacza to objęcie programem darmowych lekarstw łącznie ok. 16 mln osób. Premier Morawiecki poinformował, że na liście produktów objętych programem znajdą się leki, wyroby medyczne i "środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego".

Jak podano w komunikacie rządowym, lista bezpłatnych leków obejmuje aktualnie 2046 pozycji. "To prawie połowa wszystkich leków refundowanych w aptece. Nowa lista, która uwzględnia także leki dla dzieci i młodzieży, zostanie ogłoszona przez Ministra Zdrowia".

Poszerzamy ten program do powyżej 4000 leków - zapowiedział premier Morawiecki.

Według ministra zdrowia Adama Niedzielskiego w rozszerzonej wersji program darmowych leków będzie kosztował 2,4 mld rocznie.

Dostęp do darmowych leków dla nowych grup wiekowych jest jedną z obietnic wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Program w tej wersji miałby obowiązywać od początku 2024 r., choć m.in. minister Adam Niedzielski zapowiadał, że zmienione przepisy działać mogłyby już od września br.