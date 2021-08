Gościem Pawła Balinowskiego w Rozmowie w samo południe będzie dziś profesor Piotr Balcerowicz, orientalista z Uniwersytetu Warszawskiego, prezes zarządu stowarzyszenia Edukacja dla Pokoju.

Zdjęcie ilustracyjne / STRINGER / PAP/EPA

Zapytamy go o to, czy Polska popełniła błędy przygotowując ewakuację afgańskich współpracowników polskiego rządu? Spytamy czy jesteśmy przygotowani na nadchodzący kryzys migracyjny w związku z sytuacją w Afganistanie. Dopytamy też, jak my możemy pomóc Afgańczykom uciekającym ze swojego kraju.

Zapraszamy do słuchania i oglądania na RMF FM i RMF24.pl tuż po 12:00.