Marszałek Sejmu Elżbieta Witek dziś na godzinę 10 została wezwana do NIK. Ma być świadkiem w doraźnej kontroli dotyczącej rządowego programu Polskie Szwalnie, który miał zapewnić dostępność maseczek ochronnych podczas pandemii.

Czy marszałek Elżbieta Witek pojawi się w siedzibie NIK? Na pewno została "prawidłowo poinformowana". Nie ma też żadnej informacji, że jej nie będzie.



Elżbieta Witek nie przesłała również lekarskiego zwolnienia.



Szef biura prasowego Sejmu na pytanie dziennikarza RMF FM o obecność marszałek Sejmu w siedzibie NIK odpowiedział: "jeśli chodzi o środowy kalendarz Marszałek Sejmu wiem tylko o tej aktywności" i do informacji dołączył link o ogłoszeniu przez Elżbietę Witek w Sejmie konkursu "Polskie serce pękło. Katyń 1940".



Wydarzenie zaczyna się w środę o godz.11. Teoretycznie marszałek Elżbieta Witek mogłaby zdążyć na przesłuchanie w NIK.



Kontrolerzy zdecydowali o jej wezwaniu, bo z ujawnionej korespondencji z przejętej skrzynki mailowej szefa KPRM Michała Dworczyka wynika, że marszałek Sejmu lobbowała za prywatną firmą, która chciała być dostawcą maseczek w rządowym programie.



Marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zostali wezwani do Najwyższej Izby Kontroli. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada chodzi o badanie sprawy ewentualnych nieprawidłowości rządowego programu Polskie Szwalnie, który wprowadzono, by zagwarantować dostępność maseczek ochronnych w związku z epidemią koronawirusa.



O tej sprawie informowaliśmy 17 stycznia.

Elżbietę Witek NIK wezwała na środę 19 stycznia. Michał Dworczyk ma się w siedzibie Izby pojawić tydzień później.

Niestawiennictwo może skutkować karami pieniężnymi albo nawet doprowadzeniem.

Wniosek o wezwanie Dworczyka i Witek powstał po publikacji maili z przejętej skrzynki elektronicznej szefa kancelarii premiera, a także po doniesieniach prasowych. Wynikało z nich, że w zeszłym roku, gdy rozpoczęła się pandemia, Elżbieta Witek miała przekazywać Michałowi Dworczykowi kontakty do jednej z prywatnych firm, która chciała być bezpośrednim dostawcą maseczek ochronnych w rządowym programie Polskie Szwalnie.



Ostatecznie firma została do projektu wybrana.



Program Polskie Szwalnie wystartował 16 kwietnia 2020 roku. Wicepremier Jadwiga Emilewicz mówiła wówczas, że do rządu zgłosiło się ponad 800 firm. Pieczę nad akcją sprawowała Agencja Rozwoju Przemysłu, a patronat nad projektem objął prezydent Andrzej Duda.