Bogdan Zalewski postawi 7 pytań o 7:07 Arkadiuszowi Mularczykowi, przewodniczącemu Parlamentarnego Zespołu ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce Od Niemiec Za Szkody Wyrządzone W Trakcie II Wojny Światowej.

Arkadiusz Mularczyk / Piotr Szydłowski / RMF FM

Jak to w oficjalnej nazwie bywa, słowa pisane są wielkimi literami i właściwie niemal każdemu z tych wyrazów można byłoby poświęcić cały wywiad z posłem PiS Arkadiuszem Mularczykiem.

Polscy parlamentarzyści, mimo uchwały sejmowej, wciąż toczą spory o niemiecką odpowiedzialność za zbrodnie na Polsce i Polakach popełnione w czasie wojny i okupacji, o sposób szacowania naszych strat, o samą sumę oraz o to, czym ma być ta kwota. Na przykład: czy to mają być wojenne "reparacje" czy też "zadośćuczynienie"? Jaki sens mają głośne kłótnie o tę nomenklaturę?

A tak generalnie, co z tymi Niemcami? Czy to nasz partner, czy przeciwnik? Sojusznik, czy rywal? Czy Unia Europejska to projekt w gruncie rzeczy niemiecki? Gdy myślisz "Berlin", to mówisz "Bruksela"? Kiedy się nazywa Europę Unią, to ma się na myśli plany federacji, w dużej mierze pod kuratelą Niemiec?

Czy stosunek rządu w Warszawie do państw Zachodu się zmieni w związku z wymianą ministra do spraw Unii Europejskiej? Konrada Szymańskiego zastąpi obecny wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk. Jaka to może być metamorfoza? Nastąpi próba utwardzenia stanowiska, czy też postawa bardziej ugodowa?

