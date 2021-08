​Sąd Apelacyjny potwierdził naszą argumentację, sprawa sporu o przywództwo w Porozumieniu wraca do I instancji, gdzie mamy nadzieję, sąd naprawi swój błąd i zapozna się z dokumentami, w tym nową opinią prof. Ryszarda Piotrowskiego - powiedział PAP prezes Partii Republikańskiej Adam Bielan.

Adam Bielan / Tomasz Gzell / PAP

W połowie lutego Bielan informował o skierowaniu do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosku informującego o uchwale sądu koleżeńskiego Porozumienia ws. wygaszenia kadencji prezesa tego ugrupowania - Jarosława Gowina i powierzeniu jego obowiązków przewodniczącemu Konwencji Krajowej, którym był Bielan, jako osobie uprawnionej do reprezentowania partii na zewnątrz.

SO w Warszawie w połowie marca zarządził zwrot tego wniosku, uznając, że wniosek został złożony przez osobę nieumocowaną do działania w imieniu partii. Bielan złożył pod koniec kwietnia zażalenie od decyzji SO do Sądu Apelacyjnego.

Dzisiaj odebrałem pismo z sądu, które stwierdza, że wygraliśmy w apelacji z Jarosławem Gowinem. Sąd Apelacyjny na posiedzeniu niejawnym, które odbyło się 13 sierpnia, uchylił zaskarżone przez nas zarządzenie, więc sprawa wraca do I instancji. Cieszę się, że sąd podzielił nasze argumenty - poinformował Bielan.

Ta decyzja jest ważna nie tylko dla nas, ale i dla całego systemu politycznego w Polsce, który musi się opierać na partiach przestrzegających demokratycznych reguł - przekonywał obecny lider Partii Republikańskiej.

Spór w Porozumieniu

W Porozumieniu na początku doszło do sporu dotyczącego kierownictwa ugrupowania. Bielan uważa, że zarząd partii, rozszerzony w październiku 2020 r. na wniosek Gowina został uzupełniony niezgodnie ze statutem, a trzyletnia kadencja Gowina jako szefa partii upłynęła w kwietniu 2018 r.

W drugiej połowie czerwca odbył się Zjazd Republikański, na którym ogłoszono proces połączenia partii Porozumienie z Partią Republikańską. Porozumienie wciąż jednak funkcjonuje jako osobny byt, a dokładniej jako ugrupowanie Jarosława Gowina i jego sojuszników.

Po decyzji premiera Mateusza Morawieckiego o zdymisjonowaniu Gowina, co miało miejsce na początku sierpnia, zarząd jego partii podjął decyzję o opuszczeniu Zjednoczonej Prawicy. Z koalicją rządzącą współpracę kontynuuje Partia Republikańska Adama Bielana.