Nadal nie jest jasne, dlaczego uważany zgodnie przez rządzących i opozycję za wyjątkowo kompetentnego człowieka Piotr Naimski został odwołany z funkcji pełnomocnika do spraw infrastruktury energetycznej. Rzecznik rządu mówił o zmianach struktury organizacyjnej rządu, a politycy i media poprzestają na domysłach i sugestiach. Najczęściej mówi się o tym, że Piotr Naimski stał na drodze do stworzenia narodowego koncernu energetycznego, który ma powstać z połączenia Orlenu i Lotosu oraz innych firm branży energetycznej, kontrolowanych przez państwo.

Borys Budka / RMF FM

Według szefa klubu Koalicji Obywatelskiej Borysa Budki, w ten sposób Piotr Naimski sprzeciwiał się ambicjom wspieranego przez ministra Jacka Sasina prezesa Orlenu Daniela Obajtka. Zdaniem opozycyjnego polityka chodzi nie tylko o ambicje, ale też o pieniądze w postaci "prowizji".

O jakie prowizje miałoby chodzić? Kto miałby na nich zarobić i w jaki sposób? Dlaczego zdaniem Borysa Budki, ale też innych polityków opozycji towarzysząca przekształceniom sprzedaż rafinerii w Gdańsku saudyjskiemu gigantowi naftowemu, a części stacji paliw węgierskiej firmie paliwowej, miałyby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa?

O to wszystko będziemy w piątek rano pytać Borysa Budkę w radiu RMF24. Michał Zieliński zapyta w rozmowie "7 pytań o 7:07" również o to, czy słowa o tym, że "nie nadaje się do współpracy i wszystko blokuje", jakie miał usłyszeć pełnomocnik, mogły dotyczyć również programu budowy elektrowni atomowych w Polsce.

Przy okazji nasz dziennikarz zapyta o spojrzenie głównej partii opozycyjnej na kryzys energetyczny, sytuację w rządzącym obozie oraz propozycję wypróbowania w Polsce czterodniowego tygodnia pracy, o czym sporo mówiliśmy w RMF24 w czwartek.

"7 pytań o 7:07" w internetowym radiu RMF24. Zapraszamy.