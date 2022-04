"Siedem pytań o siódmej siedem" padnie - jak codziennie - w naszym radiu internetowym RMF24. Na otwarcie wtorkowego, porannego programu gościem Michała Zielińskiego będzie Marcin Ociepa - wiceminister obrony, poseł i przewodniczący stowarzyszenia OdNowa.

W naszej rozmowie zapytamy o wzmocnienie przygotowań Polski na ewentualne zagrożenie ze strony Rosji.

Przyjrzymy się "planowi maksimum", czyli ewentualnemu przystąpieniu Polski do NATO-wskiego programu współdzielenia broni jądrowej "Nuclear Sharing", w ramach którego na terenie wybranych państw Sojuszu stacjonuje broń jądrowa należąca do Stanów Zjednoczonych. Taką możliwość w rozmowie z "Welt am Sonntag" przedstawił Jarosław Kaczyński.

Zapytamy też o przygotowania na niższym szczeblu, czyli o założenia proponowanego programu nauki strzelania, skierowanego do młodzieży.

