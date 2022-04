Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed oblodzeniem. Synoptycy wydali alerty pierwszego stopnia dla województw w południowo-wschodniej części kraju.

Pokryte śniegiem auto w Warszawie. / Paweł Supernak / PAP

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem obowiązuje w województwach:

lubelskim,

podkarpackim,

małopolskim,

świętokrzyskim,

śląskim,

w centralnej i południowo-wschodniej części Mazowsza,

południowej części Podlasia.

Synoptycy prognozują zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu.

Alert pierwszego stopnia jest wydawany, gdy przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia i życia.

Bądź na bieżąco: Po dwóch latach przerwy wracają wspólne wędrówki po Beskidzie Wyspowym

Arktyczne powietrze

Według prognozy pogody przygotowanej przez Małgorzatę Tomczuk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, dziś strefa opadów śniegu przesunie się na południe kraju, a do Polski będzie jeszcze napływało arktyczne powietrze.

Temperatura minimalna wyniesie około -5 st. C, a przy gruncie nawet około -7 st. C.

Prognoza pogody na noc z niedzieli na poniedziałek

W nocy na południu kraju, a także Wybrzeżu i Pomorzu prognozowane są opady śniegu, a także deszczu ze śniegiem.

Na Podhalu temperatura może spaść do -12 stopni Celsjusza. W kotlinach górskich możliwe są spadki temperatury od -8 do -5 stopni. W centrum Polski temperatura wyniesie około około -2 stopnie. Na Pomorzu Zachodnim i nad morzem termometry wskażą od 0 do 2 stopni Celsjusza.

Wiatr zacznie się wzmagać i na Wybrzeżu będzie wiał z prędkością do 70 km/h.