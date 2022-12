Dziś i jutro nad Polską wciąż mroźne powietrze. To efekt wyżu Kaspar. "Najmroźniejsza noc czeka nas z soboty na niedzielę" - mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W sobotę i niedzielę cały czas nad Polską będzie mroźne powietrze. Jedynym wyjątkiem będzie Hel, gdzie temperatura wyniesie 0 stopni Celsjusza lub nawet będzie na delikatnym plusie. To jest efekt morza, Bałtyk oddaje swoje ciepło. Dlatego jest tam zdecydowanie cieplej - zaznaczył Walijewski.

Będzie padał śnieg, szczególnie w obszarach podgórskich może dopadać 8 - 10 centymetrów. Delikatne opady śniegu wystąpią od województwa lubuskiego, przez łódzkie i południe Mazowsza aż do Lubelszczyzny. Nie będą takie intensywne opady jak miały miejsce w piątek - podkreślił synoptyk.



Temperatura minimalna wyniesie od -7, -6 st. Celsjusza na Podlasiu i południu Małopolski - przede wszystkim obszarach podgórskich: w Zakopanem i okolicach. W pozostałej części kraju termometry pokażą przeważnie od -4 stopni do -2. Na północy będzie sporo przejaśnień, więc tam słońce będzie się przebijać przez chmury. Będą mogli je zobaczyć mieszkańcy województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego.

Bardzo mroźna noc. Niedziela nadal chłodna

Najgorsza będzie noc z soboty na niedzielę, kiedy to temperatury spadną nawet do -20 stopni Celsjusza.



W niedzielę cały czas to chłodne powietrze będzie nad Polską - powiedział Walijewski. Temperatura wyniesie od -8 stopni na północnym wschodzie, w centrum -4, -3 stopnie, na południu od -8 do -4 stopni, nad morzem -2. Bez groźnych zjawisk, bez opadów, będą się pojawiały przejaśnienia w południowej części kraju - zaznaczył i podkreślił, że niedziela i poniedziałek to będą ostatnie pogodowo nudne dni.



Jeszcze noc z niedzieli na poniedziałek będzie mroźna, ale nie tak mroźna jak ta z soboty na niedzielę. Dwucyfrowy mróz będzie jeszcze we wschodniej części kraju - podkreślił synoptyk. Temperatura spadnie do -19 stopni w części podgórskiej, przez -17 na Lubelszczyźnie, do -12 na przeważającej wschodniej połowie kraju. Natomiast na zachodzie: od -9 do -6.

Od poniedziałku - ocieplenie

W poniedziałek od zachodu będzie wkraczał ciepły front. Spowoduje, że już w poniedziałek będą tworzyły się opady marznącej mżawki. Na zachodzie będzie już temperatura dodatnia, około 3 stopni. W centrum jeszcze temperatura minusowe, na wschodzie -7 do -4.

Natomiast w przyszłym tygodniu, według prognoz, to ciepło będzie się wlewało do Polski i we wtorek na zachodzie zobaczymy nawet 5 i 6 stopni, w centrum około 2 - 3 stopni, na wschodzie - na Suwalszczyźnie 1 stopień. W środę na zachodzie już 6-7 stopni, w centrum 4, na wschodzie 2. A czwartek i piątek na zachodzie nawet 10 stopni, w centrum 5, na wschodzie 2 stopnie.