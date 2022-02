Wichury przechodzą nad Polską. Państwowa Straż Pożarna poinformowała już o dwóch ofiarach śmiertelnych. W obu przypadkach drzewa przewróciły się na samochody. W całym kraju obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed silnym wiatrem. Śledzimy sytuację pogodową w kraju minuta po minucie.

Zniszczenia po przejściu trąby powietrznej w miejscowości Dobrzyca. / Tomasz Wojtasik / PAP

12:06

Jak informuje reporter RMF FM, Kuba Kaługa, do 51 tysięcy wzrosła liczba osób bez prądu w woj. pomorskim.



Najgorzej jest w Starogardzie Gdańskim - 20 tys. odbiorców zostało pozbawionych zasilania. W całym województwie padło około 1000 stacji średniego napięcia.



11:55

W związku z bardzo trudną sytuacja po nocnych wichurach komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak jedzie do do woj. zachodniopomorskiego. W tamten rejon z woj. kujawsko-pomorskiego zostanie przetransportowany kontener paliwowy, który posłuży do tankowania wozów strażackich - poinformował rzecznik PSP.



Wcześniej wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker poinformował, że w związku z sytuacją w zachodniopomorskim Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zarządził, żeby 40 kadetów ze szkół aspirantów w Poznaniu i Częstochowie pomogli zachodniopomorskim strażakom.

11:42

11:40

Z powodu wichur w sobotę w Poznaniu zamknięto Nowe Zoo. W mieście nie działa także ok. 20 sygnalizacji świetlnych. Strażacy usuwają też połamane gałęzie i drzewa z dróg i torowisk.

"Na Dębcu został uszkodzony balon sportowy jednej z akademii, strażacy również tam interweniowali" - podał Wiśniewski. Zapewnił także, że całodobowo sytuację w związku z wichurami monitoruje Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania, służby MPK Poznań Sp. z o.o. i Zarząd Dróg Miejskich.

11:36

Jak poinformował PAP rzecznik gorzowskiego Oddziału Enea Operator Krzysztof Osiński, w sobotę przed godz. 10 z powodu awarii wywołanych przez wichurę w woj. lubuskim bez zasilania było ok. 186 tys. odbiorców, a problemy występowały praktycznie we wszystkich miejscowościach i na liniach każdego napięcia.



W dużej części Zielonej Góry nie ma prądu, strażacy musieli pilnie wesprzeć tamtejszy Szpital Uniwersytecki dowożąc zbiorniki z paliwem do systemu zasilania awaryjnego oraz swoje agregaty prądotwórcze.



Rzecznik Enei dodał, że służby energetyczne starają się jak najszybciej lokalizować i usuwać awarie, ale muszą pracować w trudnych warunkach, gdyż nadal silnie wieje.

Cytat Sytuacja jest trudna, a awarii jest bardzo dużo. Prosimy naszych odbiorów o cierpliwość i wyrozumiałość, gdyż naprawy mogą trochę potrwać - powiedział Osiński.

Rzecznik lubuskiej Państwowej Straży Pożarnej Dariusz Szymura przekazał PAP, że dotychczas nie było osób rannych w wyniki wichury.

11:30

Cytat Nie wchodźcie na żadne falochrony, mola, ostrogi i inne budowle hydrotechniczne - apeluje Sebastian Kluska, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Jak dodaje, dziś w Łebie ratownicy musieli dziś apelować do rodzin z dziećmi, które z bliska chciały przyjrzeć się żywiołowi.



"Rozszalałe morze, 12 w skali Beauforta, stanowi piękny krajobraz i możliwość wykonania niesamowicie pięknych zdjęć, ale to jest sytuacja bardzo niebezpieczna" - przestrzega dyrektor.

11:23

Dwa przewrócone drzewa w wyniku silnego wiatru zablokowały w sobotę drogę krajową nr 21 między Słupskiem a Miastkiem (Pomorskie). Nikt nie został poszkodowany.



Dyżurny Wojciech Zieliński z Punktu Informacji Drogowej gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował, że utrudnienie w ruchu może potrwać ok. godziny.

11:15

W kraju bez dostaw prądu jest ok. 194 tys. odbiorców - poinformował wicedyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Kubiak.

11:10

Niestety w wyniku silnych wiatrów mamy dwie ofiary śmiertelne. W obu przypadkach drzewo przewróciło się na samochód - poinformował rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Karol Kierzkowski.

W pierwszym przypadku przed godz. 9 na drodze krajowej nr 11 w Babim Dworze w powiecie złotowskim (Wielkopolskie) na jadący samochód przewróciło się drzewo. Jedna osoba zmarła, mimo udzielonej jej pomocy medycznej.

Do drugiego śmiertelnego zdarzenia doszło w woj. lubelskim (pow. Bialski), w miejscowości Międzyrzec Podlaski.

W Olsztynie również drzewo spadło na samochód. Osoba jadąca autem została ranna - dodał strażak.

11:00

W całej Polsce obowiązują ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed silnym wiatrem.

Wydany alert trzeciego stopnia obowiązuje do godzin wieczornych. Obejmuje cały obszar województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz częściowo województwa: lubuskie, wielkopolskie, mazowieckie i warmińsko-mazurskie.

Na pozostałym obszarze kraju do godzin wieczornych w sobotę obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia.

10:47

Ze względów bezpieczeństwa Cmentarz Centralny w Szczecinie został zamknięty. Powodem jest silny wiatr, który powalił drzewa i połamał gałęzie - poinformował w sobotę Zakład Usług Komunalnych.

"Po nocnej wichurze, na Cmentarzu Centralnym, poleciały kolejne gałęzie oraz drzewa. W trosce o bezpieczeństwo osób odwiedzających groby najbliższych największa polska nekropolia została więc zamknięta do odwołania" - poinformował rzecznik prasowy Zakładu Usług Komunalnych Andrzej Kus.



Jak dodał, "nie udało się jeszcze do końca sprzątnąć po ostatniej wichurze, a już nabroiła kolejny raz". "Po ustaniu wiatru szacowane będą szkody oraz kontynuowane będzie sprzątanie" - zapowiedział.



Wszystkie furtki wejściowe zostały zamknięte, nie ma też wjazdu bramą główną.

10:33

