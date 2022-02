Wichury przechodzą nad Polską. Państwowa Straż Pożarna poinformowała już o dwóch ofiarach śmiertelnych. W obu przypadkach drzewa przewróciły się na samochody. W całej Polsce prądu nie ma ponad milion osób. Śledzimy sytuację pogodową w kraju minuta po minucie.

Strażacy usuwają powalone przez wichurę drzewa w warszawskiej Falenicy / Leszek Szymański / PAP

16:48

Silny wiatr zerwał fragment elewacji z budynku Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Wskutek wichur w woj. świętokrzyskim uszkodzone zostały także budynki jednej z hal sportowych i przedszkola.

Jak poinformował PAP starszy kapitan Marcin Bajur, oficer prasowy świętokrzyskiej straży pożarnej, w regionie do godziny 15.30 zanotowano 304 zgłoszenia związane z wichurami.

"Większość dotyczyła powalonych drzew. W związku z silnym wiatrem uszkodzonych zostało także 75 budynków mieszkalnych, 14 gospodarczych i 13 użyteczności publicznej" - przekazał st. kpt. Bajur.





16:17

Ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze na obszarze województwa pomorskiego, dotyczące 20 powiatów, wydało w sobotę popołudniu Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich Zespół w Gdyni. W porywach wiatr może osiągać prędkość do 90 km/h.



Prawdopodobieństwo tego zjawiska atmosferycznego wynosi 80 procent. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 15.20 do 19. w sobotę.



Silny wiatr dotknie powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski, Gdańsk, gdański, Gdynia, kartuski, kościerski, kwidzyński, lęborski, malborski, nowodworski, pucki, Słupsk, słupski, Sopot, starogardzki, sztumski, tczewski i wejherowski.

16:03

Wiatr zerwał bądź uszkodził w sobotę w woj. kujawsko-pomorskim ok. 250 dachów. Zniszczenia dotknęły m.in. Miejskie Schronisko dla Zwierząt w Toruniu, a także ogrodzenie IV liceum w tym mieście.



Na dk 80 w Strzyżawie powalone drzewo blokowało ruch między Toruniem i Bydgoszczą przez ok. dwie godziny. Drzew przewróconych na drogi lokalne czy ścieżki rowerowe strażacy nie są w tym momencie nawet w stanie policzyć.



"Od godziny 7 rano przyjęliśmy już ponad 2300 zgłoszeń o szkodach wyrządzonych przez silne wiatry. Trudno wymienić nawet najważniejsze, bo jest tak wiele. Zerwanych dachów było już ok. 25, a do tego 250 zostało uszkodzonych" - powiedział Jarosław Rębowski, dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

15:41

Droga krajowa nr 80 pomiędzy Toruniem i Bydgoszczą jest już przejezdna. W Strzyżawie (Kujawsko-Pomorskie) przejazd blokowało powalone drzewo. Ruch odbywa się już normalnie.

Odblokowana została główna trasa łącząca dwa największe miasta w regionie.

"W Strzyżawie przejazd blokowało powalone drzewo. Trasa została odblokowana. Ruch odbywa się już normalnie" - poinformował Władysław Kończak z bydgoskiego oddziału GDDKiA.

15:24

Wiatr od zachodu zaczyna słabnąć. Dla województw zachodniej i południowo-zachodniej części kraju IMGW obniżył już stopień ostrzeżeń przed silnym wiatrem z drugiego na pierwszy stopień. W centralnej i wschodniej części Polski do końca dnia będzie jeszcze silny i dość silny, wiejący ze średnią prędkością od 45 do 60 km/h. Najsilniejszych podmuchów należy oczekiwać na północy kraju. Tam też możliwe są lokalne burze. W zachodniej części strefy brzegowej Morza Bałtyckiego w porywach wiatr może osiągać do 100 km/h. Natomiast na pozostałym obszarze, głównie w centrum i na wschodniej połowie połowie kraju, podmuchy wiatru mogą osiągać do 110 km/h.





15:10

Do końca dnia należy liczyć się z silnymi podmuchami wiatru, choć od zachodu jego siła stopniowo już maleje - powiedział PAP synoptyk IMGW-PIB Michał Ogrodnik. Będzie ciepło. Od 3-4 stopni Celsjusza na południowym wschodzie do 11 stopni na południu kraju.

Jak powiedział Michał Ogrodnik z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, ośrodek niżowy Eunice i towarzyszące mu silne wiatry przesuwa się nad Estonię.

14:57

"Wszyscy widzimy co się dzieje za oknami naszych domów. Przez Polskę przechodzi orkan Eunice, który z ogromną siłą uderza we wszystko, co spotyka na swojej drodze. Apeluję: zostańcie w domach" - napisał w mediach społecznościowych szef rządu.



Zapewnił, że sytuacja jest cały czas monitorowana, właściwe służby działają i pomagają najbardziej poszkodowanym.



"Straż Pożarna interweniowała już ponad 12 tysięcy razy. Niestety dwie osoby zginęły, a cztery zostały ranne. Uszkodzonych zostało ponad 1000 dachów, a bardzo wiele gospodarstw pozbawionych jest prądu. Są też utrudnienia w transporcie, na niektórych odcinkach wstrzymany jest ruch kolejowy. Najtrudniejsza sytuacja jest na północnym zachodzie naszego kraju" - przekazał premier. (PAP)

14:49

W miejscowości Wierzchucino (woj. pomorskie) silny wiatr przewrócił ścianę budynku. Gmina zabezpiecza lokum dla matki i trójki dzieci.





Wierzchucino (woj. pomorskie) / Kuba Kaługa

14:42

Prawie 1,5 tys. razy interweniowali strażacy z komendy wojewódzkiej PSP w Olsztynie. Oprócz usuwania drzew z dróg i linii kolejowych pomagali również m.in. w zasilaniu respiratorów.





14:35

Na kojce psów w Miejskim Schronisku dla Zwierząt w Toruniu przewróciło się drzewo.

Kierownik instytucji Agnieszka Szarecka powiedziała PAP, że żadne zwierzę nie ucierpiało w wyniku zdarzenia.

14:20

W kraju bez dostaw prądu jest 1 144 487 odbiorców, najwięcej w województwie wielkopolskim 218 tysięcy - przekazał wicedyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Kubiak.



Cytat Najwięcej w woj.: wielkopolskim - 218 tys., lubuskim - 194 tys., mazowieckim -188 tys., kujawsko-pomorskim - 143 tys., zachodniopomorskim - 120 tys., podlaskim - 69 tys. - napisał w sobotę na Twitterze wicedyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

14:13

W miejscowości Blizna (woj. podkarpackie) uszkodzony został dach na budynku mieszkalnym, a w Nawsiu - na budynku Domu Kultury.



14:10

W Piasecznie (woj. mazowieckie) silny wiatr zerwał dach sklepu jednej z popularnych sieci dyskontów - poinformował mł. bryg. Łukasz Darmofalski z PSP w Piasecznie.



W Górze Kalwarii, również na Mazowszu, wiatr zerwał 1/3 dachu szkoły gastronomicznej. W obu przypadkach na szczęście nikt nie został poszkodowany.



13:59

Silny wiatr zerwał instalację fotowoltaiczną znajdującą się na budynku szpitala psychiatrycznego w Radomiu. Nikomu nic się nie stało - powiedział PAP kpt. Dominik Szymczyk z komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu.



Dodał, że dotąd strażacy odebrali 120 zgłoszeń związanych z wietrzną pogodą. W większości dotyczyły one powalonych drzew.

13:52

Zablokowana jest droga krajowa nr 80 pomiędzy Toruniem i Bydgoszczą. W Strzyżawie (Kujawsko-Pomorskie) przejazd blokuje powalone drzewo. Utrudnienia mogą potrwać ok. dwóch godzin.



13:45

Małopolscy strażacy interweniowali w sobotę w związku z m.in. zerwanym dachem z budynku gospodarczego w Szlachtowej w pow. nowotarskim.

W regionie PSP interweniowała 269 razy w całym województwie.



Rzecznik małopolskiej PSP Sebastian Woźniak poinformował, że najwięcej zgłoszeń związanych z porywistym wiatrem było z Krakowa - 92. Sporo interwencji strażacy mieli także w powiatach oświęcimskim (26) i wadowickim (22), a także w Tarnowie (20). W zdarzeniach tych nikt nie ucierpiał.



Odnotowano jeden zerwany dach z budynku gospodarczego w miejscowości Szlachtowa pow. nowotarskim. W sumie wiatr uszkodził dachy na 19 budynkach w Oświęcimiu, Wadowicach, Wieliczce, Suchej Beskidzkiej, Bochni, Miechowie i Myślenicach.

13:36

PKP PLK przywróciło ruch na trzech liniach kolejowych - poinformował Karol Jakubowski z PKP Polskie Linie Kolejowe. Dodał, że na pięciu liniach usuwane są drzewa z torów i naprawiana sieć trakcyjna.



Karol Jakubowski przekazał, że służby techniczne przywróciły ruch na trasach Miastko - Słupsk - Ustka, Piła - Chojnice i Stargard - Białogard.

Cytat Na liniach Szczecinek - Runowo Pomorskie, Koszalin - Kołobrzeg, Białogard - Kołobrzeg, Chojna - Gryfino oraz Piła - Stargard usuwane są drzewa z torów i naprawiana sieć trakcyjnej - podkreślił.

13:23

Przewrócone przez wiatr drzewa blokują przejazd drogą krajową nr 91 między Zgierzem i Łęczycą w woj. łódzkim. W Zgierzu podmuch wiatru powalił na jezdnię mur. Wyznaczono objazd przez Rosanów. Na miejscu pracują strażacy, w związku z czym utrudnienie powinno się wkrótce zakończyć.



13:07

12:59

Jak ustalił reporter RMF FM Maciej Sztykiel, w całej Polsce bez prądu jest ponad milion, sto tysięcy osób.

PAP podaje informacje od dostawców energii o liczbie odbiorców bez zasilania:

PGE Dystrybucja - stan na godzinę 10:00: 209 tys. (najgorzej jest w rejonie oddziału Białystok, gdzie bez prądu jest 64 tys. odbiorców)

Energa-Operator - 172 tys.

Enea Operator - 540 tys. odbiorów ("W samej Wielkopolsce bez prądu ok. 160 tys. odbiorców" - informuje Enea)

12:43

Cytat Drzewo przewróciło się na linię energetyczną, blokując przejazd krajową "77" w Sandomierzu - poinformował dyżurny Punktu Informacji Drogowej GDDKiA w Kielcach.

Sierżant sztabowy Michał Ordon, oficer prasowy sandomierskiej policji, poinformował PAP, że do zdarzenia doszło w rejonie dworca kolejowego w Sandomierzu. Miejsce zostało zabezpieczone przez policję i straż pożarną. Służby oczekują na przyjazd pogotowia energetycznego.



Policja kieruje na objazd wyznaczony przez parking dworca wzdłuż wyłączonego z ruchu odcinka drogi. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 14.

12:38

Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich Zespół w Gdyni wydało ostrzeżenie drugiego stopnia o silnym wietrze na obszarze województwa pomorskiego, dotyczące 15 powiatów. W porywach wiatr może osiągać prędkość do 100 km/h. Prawdopodobieństwo tego zjawiska atmosferycznego wynosi 80 procent. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 19.

"Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 100 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Możliwe są burze" - przekazalo gdyńscy meteorolodzy.

Silny wiatr dotknie powiaty:

bytowski,

chojnicki,

człuchowski,

Gdańsk,

gdański,

Gdynia,

kartuski,

kościerski,

kwidzyński,

malborski,

nowodworski,

Sopot,

starogardzki,

sztumski,

tczewski.

Ostrzeżenie trzeciego stopnia o silnym wietrze dotyczy natomiast powiatów:

lęborskiego,

puckiego,

Słupska,

słupskiego,

wejherowskiego.





12:30

Cytat Około 24 tys. gospodarstw domowych pozostaje bez prądu w województwie świętokrzyskim w związku z awariami linii energetycznych wywołanymi wichurami - poinformowała PAP Ewa Wiatr z PGE Dystrybucja w Skarżysku-Kamiennej.

Najtrudniejsza sytuacja jest w powiecie skarżyskim.

"Główną przyczyną ograniczeń w dostawach energii są uszkodzenia linii średniego napięcia przez przewracające się na nie drzewa i konary drzew. Nie mamy informacji o trwałych uszkodzeniach słupów energetycznych, co wiązałoby się z długotrwałymi naprawami" - zaznaczyła.



Świętokrzyska straż pożarna interweniowała w sobotę około 120 razy. Oficer dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa powiedział PAP, że najwięcej interwencji zanotowano w powiatach: kieleckim, koneckim, jędrzejowskim i starachowickim.

12:17

W wyniku silnego wiatru w Wyszogrodzie (woj. mazowieckie) przewrócił się samochód dostawczy, prawdopodobnie nikt nie odniósł obrażeń. Zobaczcie nagranie przesłane na "Gorącą Linię RMF FM":



Wyszogród - dostawczak przewrócony przez silny wiatr RMF24

12:06

Jak informuje reporter RMF FM, Kuba Kaługa, do 51 tysięcy wzrosła liczba osób bez prądu w woj. pomorskim.



Najgorzej jest w Starogardzie Gdańskim - 20 tys. odbiorców zostało pozbawionych zasilania. W całym województwie padło około 1000 stacji średniego napięcia.



11:55

W związku z bardzo trudną sytuacja po nocnych wichurach komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak jedzie do do woj. zachodniopomorskiego. W tamten rejon z woj. kujawsko-pomorskiego zostanie przetransportowany kontener paliwowy, który posłuży do tankowania wozów strażackich - poinformował rzecznik PSP.



Wcześniej wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker poinformował, że w związku z sytuacją w zachodniopomorskim Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zarządził, żeby 40 kadetów ze szkół aspirantów w Poznaniu i Częstochowie pomogli zachodniopomorskim strażakom.

11:42

11:40

Z powodu wichur w sobotę w Poznaniu zamknięto Nowe Zoo. W mieście nie działa także ok. 20 sygnalizacji świetlnych. Strażacy usuwają też połamane gałęzie i drzewa z dróg i torowisk.

"Na Dębcu został uszkodzony balon sportowy jednej z akademii, strażacy również tam interweniowali" - podał Wiśniewski. Zapewnił także, że całodobowo sytuację w związku z wichurami monitoruje Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania, służby MPK Poznań Sp. z o.o. i Zarząd Dróg Miejskich.

11:36

Jak poinformował PAP rzecznik gorzowskiego Oddziału Enea Operator Krzysztof Osiński, w sobotę przed godz. 10 z powodu awarii wywołanych przez wichurę w woj. lubuskim bez zasilania było ok. 186 tys. odbiorców, a problemy występowały praktycznie we wszystkich miejscowościach i na liniach każdego napięcia.



W dużej części Zielonej Góry nie ma prądu, strażacy musieli pilnie wesprzeć tamtejszy Szpital Uniwersytecki dowożąc zbiorniki z paliwem do systemu zasilania awaryjnego oraz swoje agregaty prądotwórcze.



Rzecznik Enei dodał, że służby energetyczne starają się jak najszybciej lokalizować i usuwać awarie, ale muszą pracować w trudnych warunkach, gdyż nadal silnie wieje.

Cytat Sytuacja jest trudna, a awarii jest bardzo dużo. Prosimy naszych odbiorów o cierpliwość i wyrozumiałość, gdyż naprawy mogą trochę potrwać - powiedział Osiński.

Rzecznik lubuskiej Państwowej Straży Pożarnej Dariusz Szymura przekazał PAP, że dotychczas nie było osób rannych w wyniki wichury.

11:30

Cytat Nie wchodźcie na żadne falochrony, mola, ostrogi i inne budowle hydrotechniczne - apeluje Sebastian Kluska, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Jak dodaje, dziś w Łebie ratownicy musieli dziś apelować do rodzin z dziećmi, które z bliska chciały przyjrzeć się żywiołowi.



"Rozszalałe morze, 12 w skali Beauforta, stanowi piękny krajobraz i możliwość wykonania niesamowicie pięknych zdjęć, ale to jest sytuacja bardzo niebezpieczna" - przestrzega dyrektor.

11:25

Przez wichurę wciąż ogromne utrudnienia na kolei. Intercity musiało odwołać co najmniej 25 pociągów, wiele innych notuje opóźnienia. I ta lista się wydłuża, a internetowy Portal Pasażera nie wytrzymuje oblężenia.



Trasy z Poznania w kierunku Szczecina i Kołobrzegu są nieprzejezdne. 175 drużyn szybkiego reagowania PLK stara się usunąć zatory

11:23

Dwa przewrócone drzewa w wyniku silnego wiatru zablokowały w sobotę drogę krajową nr 21 między Słupskiem a Miastkiem (Pomorskie). Nikt nie został poszkodowany.



Dyżurny Wojciech Zieliński z Punktu Informacji Drogowej gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował, że utrudnienie w ruchu może potrwać ok. godziny.

11:15

W kraju bez dostaw prądu jest ok. 194 tys. odbiorców - poinformował wicedyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Kubiak.

11:10

Niestety w wyniku silnych wiatrów mamy dwie ofiary śmiertelne. W obu przypadkach drzewo przewróciło się na samochód - poinformował rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Karol Kierzkowski.

W pierwszym przypadku przed godz. 9 na drodze krajowej nr 11 w Babim Dworze w powiecie złotowskim (Wielkopolskie) na jadący samochód przewróciło się drzewo. Jedna osoba zmarła, mimo udzielonej jej pomocy medycznej.

Do drugiego śmiertelnego zdarzenia doszło w woj. lubelskim (pow. Bialski), w miejscowości Międzyrzec Podlaski.

W Olsztynie również drzewo spadło na samochód. Osoba jadąca autem została ranna - dodał strażak.

11:00

W całej Polsce obowiązują ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed silnym wiatrem.

Wydany alert trzeciego stopnia obowiązuje do godzin wieczornych. Obejmuje cały obszar województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz częściowo województwa: lubuskie, wielkopolskie, mazowieckie i warmińsko-mazurskie.

Na pozostałym obszarze kraju do godzin wieczornych w sobotę obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia.

10:47

Ze względów bezpieczeństwa Cmentarz Centralny w Szczecinie został zamknięty. Powodem jest silny wiatr, który powalił drzewa i połamał gałęzie - poinformował w sobotę Zakład Usług Komunalnych.

"Po nocnej wichurze, na Cmentarzu Centralnym, poleciały kolejne gałęzie oraz drzewa. W trosce o bezpieczeństwo osób odwiedzających groby najbliższych największa polska nekropolia została więc zamknięta do odwołania" - poinformował rzecznik prasowy Zakładu Usług Komunalnych Andrzej Kus.



Jak dodał, "nie udało się jeszcze do końca sprzątnąć po ostatniej wichurze, a już nabroiła kolejny raz". "Po ustaniu wiatru szacowane będą szkody oraz kontynuowane będzie sprzątanie" - zapowiedział.



Wszystkie furtki wejściowe zostały zamknięte, nie ma też wjazdu bramą główną.

10:33

Niestety w wyniku silnych wiatrów zginęły dwie osoby. W obu przypadkach drzewo przewróciło się na samochód - poinformował PAP rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Karol Kierzkowski.



W pierwszym przypadku w sobotę przed godz. 9 na drodze krajowej nr 11 w Babim Dworze w powiecie złotowskim (Wielkopolskie) na jadący samochód przewróciło się drzewo. Jadąca autem osoba zmarła, mimo udzielonej jej pomocy medycznej.



Do drugiego śmiertelnego zdarzenia doszło w woj. lubelskim (pow. Bialski), w miejscowości Międzyrzec Podlaski. "Na drodze lokalnej, na skutek wiatru drzewo przewróciło się na samochód w wyniku czego jedna osoba zginęła" - podał brygadier Karol Kierzkowski.

10:17

W związku z silnym wiatrem zerwała się lina cumująca statek BSR Dziwnów. Udało się opanować sytuację.



10:02

Jedna osoba zmarła po tym, jak w sobotę rano na drodze krajowej nr 11 w Babim Dworze w powiecie złotowskim (Wielkopolskie) na jadący samochód spadło drzewo - poinformował PAP rzecznik prasowy wielkopolskiej straży pożarnej Sławomir Brandt.



Droga w miejscu zdarzenia jest nieprzejezdna.



Zdarzenie miało miejsce przed godz. 9. Na busa przewróciło się drzewo, jadąca autem osoba zmarła, mimo udzielonej jej pomocy medycznej.