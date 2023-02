Ostrzeżenia wydał również Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Są one ważne od piątkowego wieczora do sobotniego przedpołudnia, natomiast na północnym wschodzie kraju - do godz. 18 w sobotę. IMGW nie wyklucza jednak, że wydłuży okres obowiązywania alertów.

Najsilniej wiać będzie nad morzem, gdzie na wybrzeżu prędkość wiatru może wynieść nawet 125 km/h. Tam ogłoszono alert trzeciego stopnia.

Początkowo na Wybrzeżu osiągnie prędkość do 85 km/h, ale już w nocy będą to huraganowe porywy - do 125 km/h. Dodatkowo jest małe prawdopodobieństwo, ale jednak wystąpienia trąb powietrznych w Polsce północnej oraz burz - powiedziała w rozmowie z RMF FM Emilia Szewczak z IMGW.

Na Bałtyku spodziewany jest sztorm. Do 12 stopni w skali Beauforta, ale wewnątrz kraju wcale nie będzie lepiej. W nocy porywy do 100 km/h. Jutro 100 km/h utrzyma się na Wybrzeżu, a wewnątrz kraju będzie to 70-80 km/h - wyjaśniła Szewczak.



Alerty drugiego stopnia zostały wydane dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego oraz północnych części woj. lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego. W tych miejscach IMGW prognozuje w porywach do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h. Najsilniej ma wiać jednak nad morzem - na Wybrzeżu porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość do 125 km/godz.

Z kolei ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego oraz południowych części woj. lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego oraz mazowieckiego. W tych regionach synoptycy prognozują wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 80 km/h.