Niż, który dziś będzie rozbudowywał się nad Polską, przyniesie cieplejsze powietrze - powiedział Jakub Gawron, synoptyk IMGW. Wraz z wyższymi temperaturami pojawią się deszcze i silny wiatr, który w nocy z piątku na sobotę może lokalnie osiągnąć prędkość 100 km/h. IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego i drugiego stopnia dla dwóch województw.

Zdjęcie ilustracyjne / Marcin Bielecki / PAP

Jak wyjaśnia Jakub Gawron z IMGW, dynamiczna zmiana pogody ma związek z napływającym od północnego zachodu niżu z układem frontów atmosferycznych.

Dziś najładniejsza pogoda, z zachmurzeniem umiarkowanym, będzie na południu kraju. Im bardziej na północ, tym więcej chmur. W północnej połowie kraju spodziewamy się już zachmurzenia dużego i opadów deszczu, miejscami dochodzących do 10-15 mm. Na Wybrzeżu możliwe są burze. Chłodne powietrze zostanie wypchnięte poza granice Polski. W ciągu dnia termometry wskażą od 12 stopni na północnym-wschodzie, do 20 stopni na południowym-zachodzie. Będzie wiał porywisty, umiarkowany wiatr, na północy w ciągu dnia wzmagający się do silnego i osiągający do 60 km/h. Najsilniej zawieje nad samym morzem, gdzie w porywach prędkość wiatru może dojść do 90 km/h - powiedział Gawron.

W nocy wiatr w całym kraju będzie stopniowo przybierał na sile. Nad morzem osiągnie prędkość do 100 km/h. W pozostałych częściach kraju, w porywach może dochodzić do 80 km/h.

Noc w całym kraju będzie bardzo wietrzna i z opadami deszczu. Po zachodzie słońca temperatura wyniesie od 7 stopni Celsjusza na północnym-wschodzie, do 12 stopni nad morzem. Pod koniec tygodnia pogoda będzie się już uspokajała i niedziela powinna być bez wichur - powiedział synoptyk.

Ostrzeżenia przed silnym wiatrem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem dla woj. zachodniopomorskiego i pomorskiego.

"Prognozuje się wystąpienie wiatru w porywach do 80 km/h, a na Wybrzeżu do 100 km/h" - napisano.