Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem niemal w całej Polsce. Alert drugiego stopnia obowiązuje na Wybrzeżu, gdzie może wiać w porywach do 115 km/h.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegł przed silnym wiatrem we wszystkich województwach. Alerty pierwszego i drugiego stopnia obowiązują od wczesnych godzin porannych w poniedziałek do wtorku do godziny 16:00.

Czerwony alert drugiego stopnia dotyczy Wybrzeża w pasie od Świnoujścia po Elbląg. Wydano go dla Świnoujścia, Gdyni, Gdańska, a także powiatów: kamieńskiego, gryfickiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, sławieńskiego, słupskiego, lęborskiego, wejherowskiego, puckiego i nowodworskiego. IMGW prognozuje tam wiatr o średniej prędkości 70-90 km/h, w porywach do 90-115 km/h.

W pozostałej części kraju - za wyjątkiem północnego-wschodu oraz wschodu - obowiązuje żółte ostrzeżenie pierwszego stopnia. Oznacza to wiatr wiejący ze średnią prędkością 55-70 km/h, którego porywy mogą sięgnąć 70-90 km/h.

Alert pierwszego stopnia jest wydawany, gdy przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

Alerty przed gwałtownym wzrostem stanu wód w pięciu województwach

IMGW wydał również alerty pierwszego i drugiego stopnia o gwałtownym wzroście poziomu wód, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów alarmowych. Ostrzeżenia obowiązują w woj. zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim i dolnośląskim.

Drugi stopień ostrzeżeń hydrologicznych obowiązuje: od wybrzeża zachodniego (Bałtyk Południowy; woj. zachodniopomorskie) po wybrzeże wschodnie (Bałtyk Południowo-Wschodni woj. pomorskie) i na obszarze rzek Przymorza (woj. pomorskie), a także w okolicach Zlewni Górny Ełk, Górna Jegrznia (woj. warmińsko-mazurskie) oraz Zlewni Biebrzy i środkowej Narwi (woj. podlaskie).

IMGW ostrzega, że w związku z wysokim napełnieniem Bałtyku i spływem wód opadowych oraz prognozowanym silnym wiatrem przewiduje się duże wahania i wzrosty poziomów wody powyżej stanów ostrzegawczych, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów alarmowych.

Czerwony alert hydrologiczny drugiego stopnia dotyczy też obszaru Dolnego Śląska w pasie od Zlewni Nysy Łużyckiej do Zgorzelca po Nysę Kłodzką ze Ścinawką. "Wzrosty stanów wody z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych" spodziewane są w tych rejonach w związku z prognozowanymi opadami deszczu oraz z dodatnią temperaturą powierza, sprzyjającą tajaniu pokrywy śnieżnej.

Natomiast na Żuławach i Zalewie Wiślanym (woj. pomorskie i warmińsko-mazurskie) obowiązują żółte ostrzeżenie pierwszego stopnia.