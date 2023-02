17:15

W województwie łódzkim pada mokry śnieg - meteorolodzy ostrzegają przed oblodzeniami. W wielu miejscach tworzą się zatory - najdłuższy z nich powstał na autostradzie A2, między węzłami Łódź Północ i Łowicz. "Przed godz. 16 rozpoczęła się sytuacja, w wyniku której utrudniony był przejazd A2 w kierunku Poznania - powodem powstającego zatoru były samochody ciężarowe, które nie mogły podjechać na wiadukt - łącznicę" - poinformował dyżurny Punktu Informacji Drogowej GDDKiA Piotr Szczepanik. Łącznicę odblokowano w ciągu niespełna godziny, nadal jednak kierowcy mają problemy z płynną jazdą na wspomnianym odcinku A2.

17:14

Bardzo złe warunki są także w Beskidach - korki tworzą się Ustroniu, Wiśle czy Istebnej. Ze względu na intensywne opady śniegu kierowcy poruszają się tam z prędkością najwyżej kilku kilometrów na godzinę. Z kolei na bocznych trasach Jury krakowsko-Częstochowskiej, zwłaszcza dla kierowców tirów, coraz uciążliwsze stają się podjazdy pod niewielkie wzniesienia.

17:03

Opady śniegu paraliżują komunikację w województwie śląskim - informuje dziennikarz RMF FM Marcin Buczek. Tamtejsza policja dostała już informacje o prawie 300 kolizjach i wypadkach. W rejonie węzła Murckowska na autostradzie A4 korek jest zarówno w stronę Krakowa, jak i Wrocławia. Podobnie jest na drodze numer 86 w kierunku Sosnowca. Policjanci zajmują się kilkunastoma różnymi kolizjami, ale zgłoszeń jest tak dużo, że zaczyna brakować patroli i kierowcy muszą czekać na ich przyjazd.

16:57

W związku z intensywnymi opadami śniegu autobusy kursujące z Krakowa do ościennych gmin odnotowują duże opóźnienia, a część z nich jeździ po skróconych trasach. "Bardzo duże utrudnienia w kursowaniu autobusów na liniach aglomeracyjnych. Część linii kursuje na trasach skróconych, cześć ma duże opóźnienia" - poinformowało w mediach społecznościowych w piątek po południu Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie.

Linia nr 248 została skrócona do przystanku Bolechowice Centrum, 268 do Karniowic, 280 dojeżdża do Garlicy Duchownej, a 310 do Białego Kościoła Murownia. W Krakowie autobusy i tramwaje kursują po stałych trasach. Jak poinformował urząd miasta, obecnie na drogach, chodnikach i ścieżkach rowerowych pracują 94 jednostki MPO, w tym 56 solarek.

16:52

Alerty RCB otrzymali mieszkańcy części województwa małopolskiego. Rządowe centrum ostrzega ich przed intensywnymi opadami śniegu.