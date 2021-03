​Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed opadami śniegu w województwie lubelskim, podkarpackim, małopolskim, śląskim i dolnośląskim. W niektórych miejscach tej nocy może spaść do 15 cm śniegu.

Zacznie pruszyć już po południu / Albert Zawada / PAP

Alerty pierwszego i najniższego stopnia przed opadami śniegu wydano dla województw podkarpackiego i lubelskiego - z wyjątkiem powiatów północnych - a także dla przeważającej części województw: małopolskiego, południowej i zachodniej części dolnośląskiego oraz dla południowych powiatów śląskiego.

W tym obszarach spadnie śnieg / meteo.imgw.pl /

Według IMGW najwięcej śniegu może spaść wieczorem i nadchodzącej nocy na terenach górskich w województwie podkarpackim i małopolskim. Tam prognozuje się przyrost pokrywy śnieżnej od 5 do 15 cm.

Takie same wartości są spodziewane w województwie śląskim w powiatach: żywieckim, bielskim i cieszyńskim.



W województwie dolnośląskim ostrzeżenia wydano dla powiatów: kłodzkiego, wałbrzyskiego, kamiennogórskiego, jeleniogórskiego, lwóweckiego i lubańskiego. IMGW prognozuje, że na wyżej położonych obszarach może spaść od 5 do 10 cm śniegu.



Z kolei w województwie lubelskim od godz. 15 do jutrzejszego poranka może spaść od 5 do 8 cm śniegu.