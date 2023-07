Zaznaczył, że front atmosferyczny będzie wędrował szybko. Na ranem będzie w woj. warmińsko-mazurskim, mazowieckim, podkarpackim i jeszcze jutro rano będzie się przesuwał nad Lubelszczyzną.

Rzecznik IMGW podkreślił, że front najbardziej niebezpieczny będzie do godz. 2:00, a burze i zjawiska mu towarzyszące spowodowały, że synoptycy wydali ostrzeżenia nawet drugiego stopnia, ponieważ będzie im towarzyszyć ulewny deszcz i silny wiatr.

W krótkim czasie może spaść do 30-35 mm wody na metr kwadratowy, porywy wiatru mogą osiągnąć do 80 km/h, a im bliżej godzin popołudniowych - nawet do 100 km/h - ostrzegł Grzegorz Walijewski.

Jak zaznaczył, dodatkowo może spaść grad. Im bardziej na południe, tym grad może być większy i miejscami może mieć nawet do 4 centymetrów średnicy - powiedział.

W związku z tym, IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla:

północnej części woj. lubuskiego,

całego woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego,

północnej i centralnej części woj. mazowieckiego,

wschodniej części woj. świętokrzyskiego i małopolskiego.

Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w:

woj. dolnośląskim, opolskim, śląskim, łódzkim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, części woj. małopolskiego, zachodniej części woj. mazowieckiego i świętokrzyskiego, południowej części woj. lubuskiego.

Aktualne ostrzeżenia IMGW można zobaczyć TUTAJ . Ostrzeżenia będą obowiązywać do godzin późnowieczornych i nocnych.

Polscy Łowcy Burz też ostrzegają

Gwałtowne burze nad Polską prognozują również Polscy Łowcy Burz, którzy wydali 2. stopień zagrożenia dla południowo-zachodniej i częściowo środkowej Polski głównie z powodu ryzyka wystąpienia bardzo silnych porywów wiatru i opadów dużego gradu, a w mniejszym stopniu - z powodu ryzyka wystąpienia nawalnych opadów deszczu i trąb powietrznych.