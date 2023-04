W sobotę będzie pochmurno i deszczowo na południu i na krańcach północnych. Pogodnie w pasie od woj. lubuskiego do podlaskiego. Na Warmii i Mazurach najcieplej, do 14 stopni Celsjusza.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W sobotę pochmurno w południowej części kraju i na krańcach północnych, ze słabymi opadami deszczu. W rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem i śniegu. W pasie centralnym od woj. lubuskiego po podlaskie więcej słońca, ale lokalnie może spaść tam słaby deszcz.

Temperatura maksymalna od 3 stopni Celsjusza na terenach podgórskich, 8 na południu i nad morzem, w centrum ok. 10-12 stopni, do 14 st. C na Warmii i Mazurach.

Wiatr będzie słaby, lokalnie umiarkowany, z kierunku wschodniego, zmienny.