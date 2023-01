Jak będą wyglądały najbliższe dni? Sprawdź prognozę pogody na 8 i 9 stycznia.

Europa Wschodnia będzie w zasięgu wyżów. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtować będzie rozległy niż znad Atlantyku. Polska znajdzie się na skraju tego niżu.

Prognoza na niedzielę

W niedzielę w Polsce zachmurzenie będzie duże, ale pojawią się też przejaśnienia, a na południu kraju miejscami również rozpogodzenia. Na północy i południowym wschodzie należy spodziewać się słabych opadów deszczu, na krańcach północno-wschodnich pojawi się też śnieg, deszcz ze śniegiem i deszcz marznący powodujący gołoledź.

Temperatura maksymalna wyniesie od -1 st. C na Suwalszczyźnie, około 6 st. C w centrum, do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, w rejonie Zatoki Gdańskiej i miejscami w obszarach podgórskich w porywach osiągnie około 55 km/h, południowo-wschodni i południowy. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach prędkość wiatru wyniesie nawet 90 km/h, w Sudetach ok. 60 km/h.

W nocy z niedzieli na poniedziałek miejscami pojawią się opady deszczu, w pierwszej połowie nocy na północnym wschodzie również deszcz ze śniegiem i przejściowo możliwe są też opady marznącego deszczu powodującego gołoledź.

Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju wyniesie od 1 st. C do 5 st. C, chłodniej będzie w rejonach podgórskich i na północnym wschodzie, gdzie termometry wskażą od -2 st. C do -1 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, w rejonie podgórskim Karpat miejscami dość silny i w porywach do 75 km/h. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 120 km/h, w Sudetach do 65 km/h.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hPa i będzie spadać.

Prognoza na poniedziałek

W poniedziałek zachmurzenie będzie duże, miejscami pojawią się większe przejaśnienia. Okresami może padać deszcz, początkowo na krańcu północno-wschodnim również deszcz ze śniegiem. Miejscami na południu kraju suma opadów deszczu wyniesie do 13 mm.

Temperatura maksymalna wyniesie od 4 st. C do 8 st. C, chłodniej tylko na północnym wschodzie - około 2 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, w rejonie podgórskim Karpat będzie wiało dość silnie. W porywach wiatr osiągnie ok. 75 km/h. Wysoko w Karpatach wiatr osiągnie nawet 120 km/h, w Sudetach do 60 km/h.