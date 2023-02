Temperatura minimalna od 1 stopnia Celsjusza na krańcach wschodnich i południowych, do 5 stopni na zachodzie.

Ostrzeżenia IMGW

Wieczorem zaczną obowiązywać alerty IMGW przed silnym wiatrem dla całej Polski - na południu pierwszego stopnia, w centralnej i północnej Polsce drugiego, a na Wybrzeżu trzeciego.

Silny wiatr zacznie się wzmagać wieczorem i w nocy. Najsilniejsze porywy wystąpią w strefie Wybrzeża i tam osiągną prędkość do 125 km/h. W głębi kraju porywy będą słabsze do 90 km/h, ale na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie porywy wiatru osiągną prędkość do 100 km/h. Im dalej na południe, tym te porywy będą słabsze, do 70-80 km/h - poinformował Folwarski.