Na Podlasiu i Suwalszczyźnie możliwe są także opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Silniejsze opady spodziewane są na północy, gdzie lokalnie może spaść do 15 mm deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, 7-8 w centrum do 10 stopni na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie się wzmagał. W drugiej połowie dnia, na Przedgórzu Sudeckim i nad morzem porywy wiatru mogą osiągać do 70 km/h, a w głębi kraju do 60 km/h - powiedziała Małgorzata Tomczuk z IMGW.

Prognoza pogody na noc z środy na czwartek

W nocy zachmurzenie będzie duże i możliwe są opady deszczu. Na Suwalszczyźnie i na Podhalu deszcz ze śniegiem, a w wysokich partiach gór - śniegu. Pokrywa śnieżna może wzrosnąć w Tatrach o około 5 cm, w Bieszczadach do 8, a w Sudetach do 10 centymetrów.

Temperatura minimalna wyniesie od 1 stopnia na Suwalszczyźnie do 7-8 stopni na zachodzie i południowym zachodzie.

Wiejący z zachodu i południowego zachodu wiatr będzie przybierał na sile. Na Wybrzeżu w porywach może osiągać do 80 km/h, w głębi kraju do 65 km/h, choć lokalnie może wiać z prędkością do 70 km/h.

Jaka pogoda będzie w czwartek?

W czwartek prognozowane jest duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Okresami mogą wystąpić opady deszczu, na północnym wschodzie również deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Suma opadów deszczu na południowym wschodzie wyniesie do 15 mm.

Termometry pokażą od 6 st. C na północnym wschodzie do 10 st. C na zachodzie; na Podhalu około 5 st. C.

Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do około 70 km/h, nad morzem do 80 km/h, zachodni i północno-zachodni. W Tatrach porywy wiatru wyniosą do około 100 km/h, w Sudetach początkowo do 130 km/h. Wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.