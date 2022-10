W sobotę do wieczora będzie pochmurno i wystąpią niewielkie opady deszczu - poinformowała dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ewa Łapińska. Podobnej pogody należy spodziewać się także w niedzielę. Jutro termometry pokażą maksymalnie 19 st. C.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Pogoda na sobotę

W sobotę zachmurzenie umiarkowane lub duże, okresami opady deszczu. Rano lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 m. Na północnym zachodzie możliwe lokalne burze.

Temperatura maksymalna od 9 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 14 st. C w centrum kraju i 17 st. C na Podkarpaciu.

Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w Karpatach porywy do 60 km/h.

Prognoza pogody na noc z soboty na niedzielę

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady deszczu. Wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg.

Lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m.

Temperatura minimalna od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C w centrum kraju i 12 st. C na wybrzeżu, w rejonach podgórskich około 6 st. C.

Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

Jaka prognoza pogody na niedzielę?

W niedzielę zachmurzenie umiarkowane lub duże. Miejscami w północno-wschodniej połowie kraju słabe opady deszczu. Rano lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 m.

Temperatura maksymalna od 13 st. C na północnym wschodzie do 16 st. C w centrum kraju i 19 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu porywisty, z kierunków zachodnich.